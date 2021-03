Raad wil meer mensen toelaten bij klimaatprotest Malieveld, bal ligt nu bij Van Zanen

Partij voor de Dieren, GroenLinks, de Haagse Stadspartij, de SP en de PvdA hebben een motie ingediend om tijdens een klimaatdemonstratie op het Malieveld, die plaatsvindt op zondag 14 maart, meer dan honderd mensen te toelaten. Die motie is aangenomen door de raad, al kan burgemeester Jan van Zanen alsnog besluiten het maximum aantal op honderd te houden. ‘Maar daar gaan we niet van uit.’

De demonstratie getiteld ‘Klimaatalarm’ vindt zondag 14 maart in meerdere steden in Nederland plaats. De organisatie is al een half jaar bezig met het protest. Er worden meerdere voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals een mondkapjesplicht, anderhalve meter afstand en mensen worden ingedeeld in vakken. ‘Met deze maatregelen nemen we onze verantwoordelijkheid. In de vele steden zullen we laten zien dat we zorgen voor veilige demonstraties’, aldus organisator Pieter Sellies.

Ondanks deze maatregelen wil burgemeester Van Zanen liever niet dat er meer dan honderd mensen samenkomen op het Malieveld. Reden voor onder andere de Partij voor de Dieren om donderdag een motie in te dienen. ‘Er kunnen makkelijk meer dan honderd mensen op veilige afstand op het Malieveld demonstreren’, aldus Robert Barker van de Partij voor de Dieren. ‘Het recht om te demonstreren is een groot goed en dit moet niet te makkelijk worden beperkt.’

Het is nu aan burgemeester Jan van Zanen om een knoop door te haken. De demonstratie is dus voorlopig nog beperkt, totdat de burgemeester een definitief besluit neemt. ‘Nu de motie is aangenomen zal de burgemeester de beperking van het maximum van honderd naar verwachting opheffen’, besluit Barker.

