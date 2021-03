Raadslid Serpil Ates krijgt veel haatreacties op social media: ‘We komen jou en je moeder zoeken’

Tien procent van alle tweets gericht aan vrouwelijke politici bevat haat of agressie, blijkt uit onderzoek. Eén van die vrouwen die daar dagelijks mee te maken heeft, is Serpil Ates, raadslid in Den Haag en kandidaat-Tweede Kamerlid voor GroenLinks. ‘Ik heb al duizenden bedreigingen gekregen’, vertelt Ates die er niet door zal terugdeinzen. ‘Ik ga gewoon keihard door. Ik laat me niet bang maken’, vertelt Ates in het radioprogramma West Wordt Wakker van mediapartner Omroep West

Vrouwen die de politieke arena betreden kunnen rekenen op online recensies over hun stem, lichaam, religie of huidskleur, schrijft de Groene Amsterdammer na onderzoek samen met de Utrecht Data School. Het GroenLinks-raadslid en kandidaat-Tweede Kamerlid Serpil Ates staat in het lijstje van vrouwen dat relatief gezien de meeste haatdragende tweets aan haar adres krijgt. Ook D66-raadslid en kandidaat-Kamerlid Hanneke van der Werf staat hoog op de lijst.

‘Er komen tweets langs als: we hebben nieuwe wapens en we gaan ze op jou testen, we komen jou en je moeder zoeken. Je hebt niet het uiterlijk van iemand met roots uit Turkije, je zal er wel zo uitzien omdat je varkensvlees hebt gegeten. Het gaat van discriminerende en racistische opmerkingen tot bedreigingen. Het gaat echt alle kanten op.’

Pijnlijk maar waar, ook ik sta in de lijst van politici de de meest agressieve tweets ontvangen.

Maar het zegt ook iets anders, namelijk dat ik een van de vrouwen ben die haar nek durft uit te steken: Wen er maar aan!https://t.co/ZT3tXUi0Mj pic.twitter.com/pxqXeHcyam — Serpil Ates (@Serpil__Ates) March 4, 2021

Haat tegen politieke ideologie en vrouw-zijn

Volgens Ates komen de bedreigingen aan haar adres uit Turks-nationalistische kringen. De toename van haatreacties heeft volgens haar ook te maken met de situatie in dat land. ‘Mensen met een ander geluid of een andere opinie zitten binnen, dat kan daar. Daarom denken ze mensen in Nederland met een andere gedachtegang ook te kunnen bedreigen. Op het moment dat mijn Koerdische identiteit naar voren komt, worden ze racistischer dan waar ze anderen van beschuldigen.’

Ates laat zich er zeker niet door uit het veld slaan. ‘Ik krijg de haattweets vanwege mijn politieke identiteit, vanwege mijn ideologie en vanwege het vrouw zijn. Ik doe blijkbaar iets wat ze niet willen, of niet leuk vinden. Iets wat hun patroon dwarsboomt. Dan denk ik: ik moet hier mee doorgaan, ik ben op de goede weg. Stoppen is wat ze willen. Dus dat doe ik niet’, aldus het kandidaat-Kamerlid.

Gek om mezelf terug te zien in dit lijstje van @DeGroene met cijfers over de dagelijkse drek die je over je heen krijgt als vrouw. Het went en het went nooit. Een goede reminder om seksisme nooit te normaliseren of accepteren.https://t.co/mrnMm9vtbf pic.twitter.com/FDBh28EAg5 — Hanneke van der Werf (@hannekevdwerf) March 4, 2021

‘Ik laat me niet bangmaken’