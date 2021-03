Radar Love te horen vanuit toren Grote Kerk

Het nummer Radar Love zal donderdag 11 maart om 17.15 uur te horen zijn in de binnenstad. Stadsbeiaardier Gijsbert Kok speelt het nummer van Golden Earring op het carillon van de toren van de Grote Kerk. Het spelen van het nummer is een ode aan gitarist George Kooymans, onlangs werd bekend dat hij lijdt aan de spierziekte ALS. De band besloot toen te stoppen.

Naast Radar Love zal Kok ook nog zes andere nummers van Golden Earring spelen. Alles is live te volgen op het YouTube-kanaal van de stichting Carillon Den Haag. De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel Vereniging heeft beiaardiers in heel Nederland opgeroepen mee te doen met dit eerbetoon.

Burgemeester Jan van Zanen is enthousiast over het initiatief. ‘Hun muziek zal blijven voortleven en de band zal altijd verbonden blijven met de stad Den Haag. De ode van Stichting Carillon Den Haag laat deze verbondenheid zien.’

Radar Love in Zuiderpark

Eerder werd bekend dat ook het Zuiderparktheater Radar Love gaat draaien, daarmee is het nummer op 11 maart om 17.15 uur in het hele park te horen. De Woodstreet Big Band nam speciaal een videoclip op bij hun versie van het nummer.