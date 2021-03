Tramlijn 1 gaat weer naar Scheveningen rijden: ‘Ik dank de hemel’

Tramlijn 1 gaat vanaf komende maandag weer helemaal naar Scheveningen rijden, meldt mediapartner Omroep West. De tramlijn uit Delft reed sinds afgelopen zomer niet verder dan de Kneuterdijk in het centrum van Den Haag, omdat de sporen en de perrons zijn aangepast aan de nieuwe trams die komen. De werkzaamheden zijn afgerond en alle systemen worden de komende dagen getest.

Stapvoets rijdt de testtram vrijdagochtend door de Jurriaan Kokstraat op Scheveningen. Experts van de HTM lopen om de tram heen en kijken of alles goed werkt. ‘We controleren alles’, legt Rob van den Berg van de HTM uit. ‘We kijken of het spoor voldoet, of de bovenleiding in orde is, of de wissels en seinen werken. Het is een vast testteam van specialisten die de controles uitvoeren.’

Wethouder Robert van Asten (D66) bekijkt deze ochtend de test. Hij is blij dat de tram weer kan rijden. ‘Tramlijn 1 is de langste lijn van Nederland en daar zijn we dus trots op. Het is niet voor niets tramlijn 1’, zegt hij.

Nieuwe trams

Ook is het goed nieuws dat de lijn klaar is voor de nieuwe trams. Van Asten: ‘We krijgen trams die breder zijn en meer mensen kunnen vervoeren. Bovendien zijn ze voor iedereen toegankelijk, dus ook voor mensen in een rolstoel. Hiervoor moesten de perrons en de rails worden aangepast. Dat is nu gebeurd. Vanaf maandag kan iedereen weer met de tram naar het strand en terug. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor de bereikbaarheid van Scheveningen.’

Het aanpassen van het spoor op de Scheveningseweg leidde tot ophef, omdat hier bomen voor gekapt moesten worden. ‘Maar het belang was dat de nieuwe trams ook daar moeten kunnen rijden, zodat Den Haag meer tramreizigers kan vervoeren’, zegt Van Asten. ‘Dat is belangrijk voor de bereikbaarheid van Den Haag. En als straks de bomen gaan uitlopen, ziet ook de Scheveningseweg er weer prachtig uit.’

Gezellig

Scheveningers zijn blij dat de tram weer gaat rijden. ‘Ik dank de hemel eerlijk gezegd’, reageert een bewoner. ‘Ik woon bij het Gevers Deynootplein en met tram 1 kan ik makkelijk naar de Keizerstaat of de binnenstad.’