Verkiezingsserie Spuigasten: Tweede Kamerlid Bente Becker (VVD)

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdag aandacht besteed aan de Tweede Kamerverkiezingen. De vierde gast is Bente Becker (VVD).

Tweede Kamerlid Becker, vierde op de VVD-kandidatenlijst voor de verkiezingen, is hét gezicht van het harde asiel- en migratiebeleid van de VVD. Streng en rechtvaardig, vindt ze zelf. Van 2010 tot 2017 was ze de politiek assistent van minister Henk Kamp. Wat heeft zij de afgelopen vier jaar bereikt? En wat zijn haar ambities voor de komende periode?

De komende uitzendingen van Spuigasten tot aan de Tweede Kamerverkiezingen zijn verschillende Haagse kandidaten te gast, zoals Sjoerd Sjoerdsma (D66). Eerder waren Kati Piri (PvdA), Niels van den Berge (GroenLinks) en Wytske Postma (CDA) te gast.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40). Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om langs te komen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

