VVD ziet kans voor lokale ondernemers in verzorgen maaltijden stembureauleden: ‘Ze moeten nu hun eigen boterham meenemen’

Haagse stembureauleden krijgen bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart geen maaltijd aangeboden van de gemeente. Deze zouden namelijk niet voldoen aan het beleid om vegetarisch eten aan te bieden. Gemeenteraadslid Judith Oudshoorn (VVD) begrijpt niet waarom de lokale horeca geen plaats krijgt in de oplossing. ‘Dit zou een klus moeten zijn voor lokale ondernemers.’

In cafés en restaurants staan de stoelen inmiddels alweer maanden op tafel. Juist in deze tijd ziet Oudshoorn in het verzorgen van de zevenduizend maaltijden van stembureauleden, kans om de horeca een kleine boost te geven. ‘Volgens mij is het veranderen van een maaltijdpakket geen hersenchirurgie en moet dat best te doen zijn. Maar áls het dan niet haalbaar is, geef ze dan in ieder geval een bon van een lokale lunchroom.’

Hema-rookworsten

Alexander Roep, eigenaar van Lokaal Duinoord aan de Reinkenstraat, geeft aan dat de horeca dit gat makkelijk op had kunnen vullen. ‘Haagse bedrijven in eten en drinken moeten in staat zijn om een groot aantal vegetarische maaltijden te verzorgen, desnoods vegan. Ik zou bij wijze van spreken namens tien zaken morgen een offerte klaar hebben kunnen liggen om die zevenduizend maaltijden te regelen.’

In plaats van een maaltijd, krijgen stembureauleden nu tien euro van de gemeente om zelf een hapje te halen. Roep ziet weinig heil in deze oplossing. ‘Het idee was om vegetarisch te eten, maar straks zie je dat mensen allemaal Hema-rookworsten in hun nek gooien. Laten we dat geld nu in de lokale economie steken, in plaats van het tegen de grotere ketens aan te smijten.’

Lege winkelstraten

Oudshoorn hoopt nog steeds op een andere uitkomst en heeft haar wens uitgesproken naar burgemeester Van Zanen. ‘Hij wilde het graag en heeft in ieder geval gezegd de ideeën mee te nemen naar de volgende gemeenteraadsverkiezing. Wel hoop ik alsnog op bonnen om bij lokale ondernemers uit te geven, want ik heb er wel moeite mee dat stembureauleden hun eigen boterham mee moeten nemen. Tevens moeten we nu geld bij de mkb uitgeven, anders ben ik bang dat we binnenkort tegen lege winkelstraten aankijken.’

Mochten stembureauleden daadwerkelijk dat tientje toegeschoven krijgen, zou Roep graag zien dat deze slim wordt uitgegeven. ‘Ik zou het mooi vinden als dat wordt besteed bij een mkb’er in de eigen postcode. Een slager, een groenteboer, horeca, noem maar op. Ook dan is het doel bereikt.’