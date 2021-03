155 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

Het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 155 positieve coronatests afgenomen. Dat is een stijging ten opzichte van vrijdag, toen er 131 nieuwe besmettingen werden geconstateerd.

Landelijk heeft het RIVM 5378 nieuwe coronabesmettingen genoteerd . Dat is fors boven het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemiddeld 4526 gevallen per etmaal.

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen of overleden dan dat er werden opgenomen. Er liggen nu 1863 mensen met corona in het ziekenhuis, gisteren waren dat er nog 1911.