ADO krijgt opnieuw pak slaag: 3-0 verlies tegen Heerenveen

ADO Den Haag heeft op bezoek bij sc Heerenveen de volgende nederlaag geleden. Het lukte de ploeg van Ruud Brood niet om een 1-0 achterstand bij rust te herstellen en stapte door doelpunten van Henk en Joey Veerman uiteindelijk met een 3-0 nederlaag het veld af, schrijft mediapartner Omroep West.

Bij ADO stond verdediger Jamal Amofa opnieuw in de basis. Net als in het duel tegen RKC Waalwijk, waarin de Haagse ploeg met 0-0 gelijkspeelde, kreeg het 22-jarige talent de voorkeur boven Dario del Fabro. De Italiaan moest wederom genoegen nemen met een plaats op de bank.

8. Het zit direct weer tegen. Heerenveen komt op 1-0 door een aangeraakt schot van De Jong.#heeADO (1-0) — ADO Den Haag 🔰 (@ADODenHaag) March 6, 2021

ADO reisde met de beste intenties naar Friesland af, maar moest na acht minuten de eerste domper verwerken. John Goossens kreeg de bal onbedoeld tegen zich aan, waardoor hij de ‘één-twee’ aanging met Siem de Jong. Met een rake knal in de verre hoek schoot hij de thuisploeg op voorsprong.

Heerenveen met de touwtjes in handen

Heerenveen hield in de eerste helft de touwtjes in handen. Op speldenprikjes van Bobby Adekanye en Michiel Kramer na, hadden de blauw-witten maar weinig te duchten van de minst scorende ploeg in de eredivisie.

57. Adekanye trekt de stand bijna gelijk, maar zijn kopbal wordt gepakt door Mulder.#heeADO (1-0) pic.twitter.com/cfmF2gfU05 — ADO Den Haag 🔰 (@ADODenHaag) March 6, 2021

Na rust duurde het niet lang voordat Adekanye zijn ploeg bijna op gelijke hoogte bracht. Een goede voorzet van invaller Juan Familio-Castillo werd door de rappe buitenspeler in de hoek gekopt. Maar doelman Erwin Mulder kon met een redding voorkomen dat de gelijkmaker op het scorebord werd gezet.

Fouten en slordigheden

Een pass van Marko Vejinovic recht in de voeten van Henk Veerman was na bijna tachtig minuten tekenend voor de wedstrijd. In een duel vol slordigheden en fouten kon de spits van de thuisploeg eenvoudig de score verdubbelen en zo de wedstrijd beslissen.

ADO Den Haag verliest met 3-0 van sc Heerenveen.#heeADO (3-0) pic.twitter.com/CfCxSj8pn7 — ADO Den Haag 🔰 (@ADODenHaag) March 6, 2021

Joey Veerman deed met een treffer nog een duid in het zakje, maar omdat Henk Veerman eerder in de aanval met zijn kleine teen in buitenspelpositie stond, bleef de schade voor ADO beperkt. Tal van kansen volgden, waarvan Joey Veerman er alsnog een wist te benutten en zo de eindstand op 3-0 bepaalde.

Verliezer van het weekend

ADO is in de strijd om directe handhaving dé verliezer van het weekend. FC Emmen en Willem II pakten een punt, waardoor ADO de achterstand op de Tilburgers ziet oplopen tot drie punten. Hekkensluiter FC Emmen heeft slechts twee punten minder dan de ploeg uit de Hofstad. Volgende week staat met Heracles Almelo als tegenstander de volgende belangrijke wedstrijd voor de ploeg van Ruud Brood op het programma.