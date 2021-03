Supporters bieden ADO-spelers achtduizend euro aan: ‘We staan achter ze’

Een groep ADO Den Haag-supporters heeft de spelersgroep zaterdagochtend achtduizend euro aangeboden. Hiermee willen ze de spelers een hart onder de riem steken, schrijft mediapartner Omroep West. Op sportief gebied vergaat het ADO op dit moment niet goed en met dit geldbedrag hopen de supporters dat de spelers de steun van de achterban voelen. Ook hebben de supporters deze week gesproken met directeur Mohammed Hamdi.

‘We hebben een kleine geste gedaan’, zegt supporter Jan Vermolen zaterdagmiddag in Radio West Sport. ‘In de hoop dat het geld bij hen terecht komt. Dit is een signaal richting de spelers, we staan achter ze. En met dit geld kunnen ze een keer een extraatje doen. Laten we hopen dat we er de laatste weken nog even op gaan knallen en dat we ons handhaven. Dat is het allerbelangrijkste.’ ADO staat op dit moment zeventiende in de eredivisie.

Naast het aanbieden van achtduizend euro, hebben de supporters ook de gelegenheid gehad om te praten met de spelers. ‘Die willen wel’, vertelt Vermolen. ‘Ze hebben ook niet heel veel geluk gehad, maar wij hebben wel gezegd dat we achter ze staan. We zijn supporters van deze club, en dat doen we al ons hele leven lang.’

Transparantie

Ook is er gesproken met Hamdi, onder andere over het beleid van de club. Vermolen: ‘Wij willen transparantie richting de achterban. Hoe is de financiële situatie? Waar willen ze met de club heen? Hoe zit het Lex Immers en Tom Beugelsdijk, die zijn vertrokken. Wees daar transparant in. Nu krijg je de meest wilde verhalen en komt het in onze ogen allemaal chaotisch over. Hamdi reageerde best wel positief.’