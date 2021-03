The Hague Royals strijdend ten onder tegen Donar: 53-67

Na het eerste kwart gaf het scorebord 19-15 in het voordeel van The Hague Royals aan. Iedereen verwachtte dat Donar dat in het tweede kwart wel even recht zou zetten. De Groningers gingen wel met een voorsprong de rust in, maar echt verheffend was het allemaal niet: 25-29. Pas in het derde kwart kwam er meer lucht tussen beide ploegen, zodat er geen verrassing in het vat zat. Donar ging met een sobere 53-67 overwinning naar huis.

De mannen uit Groningen kwamen naar Den Haag zonder de geblesseerde Thomas Koenis en Justin Watts om dit Haagse “varkentje” wel even te wassen. Hoe anders zou het eerste kwart voor de Groningers verlopen die zij met 19-15 aan de veel agressievere Haagse ploeg van Bert Samson moesten laten. Halverwege dunkte de man uit Voorburg Willem Brandwijk, in Groningse dienst, nog raak voor 6-9 maar The Hague Royals waren niet onder de indruk van de man die onder meer bij CobraNova en Lokomotief heeft gespeeld. Nadat Bart “Triple B” Bijnsdorp (9 REB – 2 BLK) een rebound uit de lucht trok voor de Royals vuurde Deividas Kumelis een drietje af met succes om de stand gelijk te trekken: 9-9. The Hague Royals bleven met veel Haagse bluf overeind in dit kwart, op het moment dat de 19-jarige Kjeld Zuidema zijn enige punten op het bord gooide voor de Groningers 12-15 antwoordde Piotr Pandura eveneens met een drietje 15-15. Wie dacht dat de Groningers nog een tandje bij zouden zetten kwam bedrogen uit en via Alhassan Barrie en Casey Lopes wonnen de Royals het eerste kwart met 19-15.

Davonte Lacy profiteerde direct in het tweede kwart van een op de ring afketsende driepuntspoging van Barrie: 19-17. Diezelfde Barrie rondde vervolgens een easy lay-up af voor 21-17. De ploeg van Ivan Rudez trok vervolgens de verdediging wat strakker aan en aan de hand van de Canadees bij Donar Jarred Ogungbemi-Jackson pakte de Groningers de leiding: 25-29. De manier waarop de ploeg zichtbaar geïrriteerd richting kleedkamers vertrok was veel zeggend voor hun spel.

In het derde kwart namen de Groningers uiteindelijk wat meer afstand en zonder eigenlijk goed te spelen was het dankzij een bommetje van Lacy en een lay-up van Leon Williams dat het verschil opeens tien was: 31-41. Damjan Rudež en Will Moreton deden vervolgens ook nog een duit in het driepuntszakje en leek de wedstrijd gespeeld: 35-54.

Wat absoluut bewonderingswaardig is dat de ploeg van Bert Samson zich niet naar de slachtbank wilde laten leiden en bleef knokken voor ieder punt. De coach die tot het einde vol overgave bleef coachen en een goede defense neerzette wist hierdoor The Hague Royals toch in het spoor van de Groningers te houden en zo werd het vierde kwart gewonnen met 2 punten verschil en de einduitslag op de borden kwam: 53-67.

Foto: Frank van Leeuwen Sportshoots.nl