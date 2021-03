Armando (26) werd zomaar doodgestoken: ‘Binnen vier dagen ben je je zoon kwijt’

Bedroefd zijn ze. Verslagen. De familie en vrienden van de doodgestoken Armando Balkaran. ‘Hij was in de bloei van zijn leven, een doodgoeie jongen’, vertelt zijn vader aan mediapartner Omroep West. ‘En dan ben je binnen vier dagen je zoon kwijt.’

Armando werd ruim twee weken geleden neergestoken. Met een mes, in zijn rug. Voorbijgangers vonden hem op het Julialaantje in Rijswijk. De politie denkt dat de Hagenaar willekeurig werd uitgekozen door de nog onbekende dader. Vier dagen na de steekpartij overleed Armando in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

‘Hier zijn geen woorden voor’, zegt vader Hans, terwijl hij op de plek van het drama staat. De woorden weet hij ook écht niet te vinden, daarom doet Wikram Kanhai, Armando’s oom, verder het woord. Familie en vrienden van het slachtoffer zijn zaterdagmiddag samengekomen op de plek waar het op donderdag 18 februari zo misging. Ze maakten een herdenkingsplek en legden bloemen.

Dagelijkse wandeling

De 26-jarige Armando had het prima voor elkaar. Een goede baan in de ICT, net sinds een maand een vast contract en hij was aan het kijken voor een eigen huis. ‘Het was een heel rustige jongen, meestal op de achtergrond en gefocust op zijn carrière’, vertelt Kanhai.

Op die donderdagmiddag ging Armando even de deur uit voor een wandelingetje. ‘Tijdens zijn programmeerwerk ging hij dan een half uurtje of een uurtje lopen. Dat deed hij eigenlijk altijd. Vanwege corona werkte hij thuis. Alleen na die dag is hij nooit meer teruggekomen.’ De Hagenaar woonde op een minuut of vijf van de plek waar hij werd neergestoken.

Armando werd na de aanval met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij na het weekend aan zijn verwondingen. De familie is nog steeds vol ongeloof. Kanhai: ‘We geloofden het echt niet. Ook niet toen we hem in het ziekenhuis zagen liggen. Hoe kon hem dat nou overkomen? Zo’n rustige jongen. En ineens is hij weg.’

Verdriet en boosheid

Het vermoeden bestaat dat de Hagenaar volstrekt willekeurig is aangevallen tijdens zijn dagelijkse wandelingetje. ‘Op dit moment wijst niets erop dat het steken op dit slachtoffer een gerichte actie was’, laat de politie weten. Volgens oom Wikram Kanhai zijn er ook helemaal geen redenen om aan te nemen dat Armando verkeerde contacten had.

De politie heeft dan ook nog geen idee wie de dader is geweest. Er werd nog iemand aangehouden, maar die man was al snel weer vrij. Het slachtoffer heeft agenten nog wel kunnen vertellen dat zijn belager een getinte man was van tussen de 1,75 en 1,80 meter lang. Verder droeg diegene donkere kleding.

De familie hoopt dat de dader hoe dan ook gepakt wordt. ‘Gezien de gedrevenheid van de politie, heb ik goede hoop’, zegt Kanhai. ‘Ook omdat er daar meerdere incidenten zijn geweest.’ Hij doelt erop dat er in dezelfde omgeving eerder ook al mensen zouden zijn aangesproken, gevolgd of mogelijk – al dan niet met een steekwapen – zijn bedreigd. ‘Ik hoop dat iemand iets gezien heeft. Hoe onbenullig ook, wat het ook is: meld het.’

Voor nu overheerst vooral verdriet en boosheid. Met tientallen nabestaanden is Armando zaterdag herdacht. In het gras een bord met daarop zijn foto. ‘Zo is er in ieder geval nog een plek waar je nog even naar terug kan gaan.’ Afgelopen dinsdag is Armando gecremeerd.