Jeroen van Merwijk-special in Het Woordenrijk

Afgelopen week overleed (klein)kunstenaar Jeroen van Merwijk, daarom herhalen we de special die we met Het Woordenrijk in januari maakten, met veel aandacht voor zijn liedjes, ook door anderen gezongen zoals Paul van Vliet en Karin Bloemen.

Het jaar voor zijn overlijden verscheen er een coverplaat waarop collega cabaretiers zijn liedjes zingen (Leve Van Merwijk!), kreeg hij een oeuvre-Edison en was er een documentaire op de tv. Veel aandacht dus voor het werk van cabaretier/tekstschrijver en kunstenaar Jeroen van Merwijk. Natuurlijk omdat dat werk erg goed is, vol scherpe observaties en wrange humor. Er was echter ook een minder positieve aanleiding voor deze aandacht; bij Van Merwijk werd vorig jaar darmkanker geconstateerd en woensdag 3 maart overleed hij op 65-jarige leeftijd.

Om zijn werk te vieren, kozen Adrienne van den Nieuwegiessen (Avondradio), Anne-Tjerk Mante (dichter/performer) en Ricco van Nierop hun favoriete Van Merwijk-liedjes. Bijvoorbeeld zijn Zuid-Afrika-lied gezongen door Karin Bloemen, of zijn samenwerking met De Bende van Vier (naast Van Merwijk ook Maarten van Roozendaal, Theo Nijland en Kees Torn). Tevens hoor je een sketch van Harrie Jekkers en Van Merwijk over hun ontmoeting begin jaren ’80 in Den Haag waar Van Merwijk aan de kunstacademie studeerde.

Het Woordenrijk is elke zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen, Rene Schaarenburg en Ricco van Nierop.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Deze special werd al eerder uitgezonden door Den Haag FM, op 17 januari jl.