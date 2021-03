Kamerlid Bente Becker (VVD) reageert op online haat: ‘Ik dacht: wow, is het zo heftig?’

Het Haagse Tweede Kamerlid Bente Becker (VVD) is geschrokken van het grote aantal haatreacties dat zij via Twitter ontvangt. ‘Toen ik deze week dat lijstje zag, zag ik dat ik in de top-5 stond van alle vrouwelijke politici, toen schrok ik daar eigenlijk van. Ik dacht: wow, is het zo heftig? Want soms – en dat klinkt heel erg – ga je er bijna aan wennen’, zei ze zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Becker staat op de vijfde plek in de lijst van alle vrouwelijke volksvertegenwoordigers die de meeste haatdragende of agressieve tweets ontvangen, bleek deze week uit onderzoek van De Groene Amsterdammer. Het VVD-Kamerlid ontving er 1.726. Alleen Sigrid Kaag, Sylvana Simons, Kauthar Bouchalikht en Annabel Nanninga ontvingen meer haatreacties.

‘Als je het niet met mij eens bent: dat is prima. Maar niet als je zegt: ‘Bente, jij kunt zelf niet nadenken, omdat je vrouw bent, je bent een popje van de VVD, je bent gestuurd door je baas, je hebt een lief gezichtje, maar je zult het zelf allemaal wel niet vinden, maar je moet dit zeggen van de grote baas.’ Dat soort dingen.

‘Kakelkipjes’

‘Of ik word vaak met mijn collega Dilan Yesilgöz in de Tweede Kamer ‘kakelkipjes van de VVD’ genoemd en dan worden we neergezet als vrouwen die zelf geen hersens hebben. Dan wordt eigenlijk seksisme als een wapen gebruikt om politici monddood te maken. Om te doen alsof je eigenlijk niet echt volwaardig mee kunt doen aan het debat, want je bent maar ‘zo’n vrouwtje’.’

‘Dat vind ik zelf niet eens voor mijzelf zo erg. Daar slaap niet een nacht minder om.’ Ze vreest wel dat de haatreacties mogelijk een afschrikwekkend effect heeft op jongeren die politieke ambities hebben. ‘Ik ben 35, maar toen ik 19 was, werd ik geïnteresseerd in politiek en toen was dit er allemaal nog niet. Ik weet niet hoe ik toen in mijn schoenen had gestaan als ik dit had gezien voor vrouwen in de politiek. Daarvoor vind ik het zo van belang dat we daar tegenop komen en dat we zeggen: ‘Het is niet normaal’.

‘Zielige mensen’

Dilan en ik hebben gisteren een heel vrolijke foto van onszelf online gezet en gezegd: ‘Joh, al die zielige mensen, maak je niet druk erover, ga gewoon lekker door.’ Dat zou ook mijn oproep zijn aan alle meiden en ook jongens – want het gebeurt mannen ook – die de politiek in willen gaan. Het is een kleine harde kern die dit soort dingen doet, maar de politiek blijft nog steeds een heel mooi vak.’

Aan alle vrouwen die ellendige reacties op sociale media lezen, zien of meemaken. Laat je niet gek maken door dit soort zielige figuren. Wij gaan door. pic.twitter.com/58MyzBB23m — Bente Becker (@bentebecker) March 4, 2021

Luister hier de volledige uitzending terug van Spuigasten met Tweede Kamerlid Bente Becker (VVD)