Silk Sonic met Anderson.Paak & Bruno Mars in De Nieuwe Van Nierop

“Luxehotel bij Havenhoofd oogt als een zeilboot, getekend door de schele neef van Picasso”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, Jeroen van Merwijk en het nieuwe hotel op Scheveningen.

‘Men beweert dat dit luxehotel oogt als een schip dat met volle zeilen voorbijvaart. Met dat formaat moet dat wel op Kapitein Schettino-achtige ramkoers zijn. En die zogenaamde zeilboot is dan getekend door het schele neefje van Picasso. De enige overeenkomst is dat een zeilboot ook geen parkeergarage heeft.’