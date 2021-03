Silk Sonic met Anderson.Paak & Bruno Mars in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Shary-An en Silk Sonic met Anderson.Paak & Bruno Mars (foto).

Silk Sonic is een nieuw duo bestaande uit Anderson.Paak (rap, zang, drums) & Bruno Mars (zang, toetsen) die aankondigden een heel album samen te gaan maken, waarbij ook funk-grootheid Bootsy Collins betrokken is. Voorlopig doen ze het op hun eerste single nog zonder Collins, maar Paak & Mars zetten een prachtige soulballad neer. Tevens veel haagse muziek in de uitzending met songs van oud-gedienden Shary-An en Son Mieux, maar ook nieuwe namen zoals zangeres Mariseya en rapper Lesley.

Meer nieuwe muziek is er van Kings of Leon, Drake, Noname, Teenage Fanclub, Finneas & Ashe, Aafke Romeijn en Jon Batiste. Tevens hoor je drie Eurovisie-artiesten uit Duitsland, Frankrijk en Nederland (Jeangu Macrooy).

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).