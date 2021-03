Eveline is directeur van het WTC: ‘Wellicht kan ik een voorbeeld zijn voor andere vrouwen’

Vrouwen mogen wel wat milder voor elkaar zijn. Dat vindt Eveline Steenbergen, directeur van het World Trade Center (WTC) The Hague. Op Internationale Vrouwendag vertelt zij bij Den Haag FM hoe het is om als vrouw een topfunctie te hebben in het commerciële vastgoedwezen. ‘Ik heb eerlijk gezegd minder last gehad van het ‘old boys network’ dan van moeders op het schoolplein.’

‘Ervaring, hard werken en verantwoordelijkheid nemen’, somt Steenbergen op als het gaat om wat haar zo ver heeft gebracht. ‘Op een gegeven moment val je denk ik gewoon op en toen werd het me aangeboden. Intussen ben ik heel trots op wat we van het WTC in Den Haag hebben gemaakt.’

Een stad in een stad

Het WTC The Hague aan de Prinses Beatixlaan is een zakelijk pand waar bedrijven van alle soorten en maten zich vestigen. ‘Dat gaat van corporates met 150 werknemers tot bedrijven van twee of drie man. Dat kan tevens van alles zijn, dus er zitten advocaten, maar ook creatieve bedrijven. Dat maakt het een hele mooie dynamische mix.’

Maar Steenbergen wil met het WTC meer kunnen bieden dan een zakelijk onderkomen. ‘Het gaat niet alleen om vastgoed, maar ook om de faciliteiten’, vertelt ze. ‘Er zit een hotel met 240 kamers, veel horeca, een sportschool en zelfs een art gallery en een schoonheidsspecialist. We wilden er een stad in een stad van maken en dat is heel goed gelukt.’

Egoïstisch

Bij het feit dat ze een vrouw is, staat Steenbergen niet continu stil. Wel is ze te spreken over de huidige ontwikkelingen. ‘Ik ben in mijn werk niet heel erg bezig met vrouw-zijn, maar ik vind Vrouwendag een heel goed initiatief. Om me heen wordt veel gehamerd op diversiteit en ik vind het mooi dat je daar steeds meer de resultaten van ziet in de vorm van meer vrouwen op belangrijke posities. Ook op de hardwerkende vrouwen in mijn team ben ik erg trots.’

Deze vrouwen hoopt Steenbergen dan ook te kunnen inspireren op de werkvloer. ‘Wellicht kan ik een voorbeeld voor ze zijn. Door te laten zien dat het mogelijk en geaccepteerd is om als moeder te kiezen voor een fulltimebaan.’

Ondanks dat Steenbergen zich in een aanvankelijke ‘mannenwereld’ begeeft, merkte ze op dat ze vooral kritiek kreeg vanuit een andere hoek. Als moeder die bewust koos voor een drukke carrière, waren het juist andere vrouwen die haar als egoïstisch bestempelden. ‘Ik heb eerlijk gezegd minder last gehad van het ‘old boys network’ dan van moeders op het schoolplein.’

Eigen keuzes

Ze is dan ook van mening dat niet alleen mannen, maar ook vrouwen, minder snel hun oordeel klaar moeten hebben. ‘Ik denk dat vrouwen wat milder naar elkaar toe mogen zijn. We moeten respect hebben voor vrouwen die fulltime werken, maar ook voor vrouwen die bij de kinderen willen zijn. In die keuzes moeten we er juist voor elkaar zijn.’

Steenbergen wil vrouwen dan ook op het hart drukken vooral hun eigen pad te kiezen. ‘Ik hoop dat mijn eigen dochters zien hoe hard ik werk, maar ik hoop vooral dat ze hun eigen keuzes maken. Dus voor alle vrouwen: volg je hart. Doe wat je wil en wat je kan en zie mogelijkheden in plaats van belemmeringen.’