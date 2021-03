Gegevens van bezoekers Familiepark Drievliet gelekt

Het ticketbureau Ticketcounter, dat de online kaartverkoop van Familiepark Drievliet regelt, heeft te maken gehad met een datalek. Er is een bestand met persoonsgegevens van onze bezoekers gelekt, laat het ticketbureau via een mail weten aan de bezoekers. Het gaat om gegevens van mensen die via hun website kaartjes hebben gekocht en/of in het bezit waren van een abonnement of abonnementsvorm. Inmiddels is het datalek gedicht.

‘Ook wij vinden het heel erg vervelend dat uw persoonsgegevens gelekt zijn. Dit had niet mogen gebeuren’, aldus Ticketcounter. Het bedrijf heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vorige week werd bekend dat er ook een groot datalek was bij Ticketcounter voor reserveringen bij Duinrell in Wassenaar, Avifauna in Alphen aan den Rijn en de Keukenhof in Lisse, schreef mediapartner Omroep West.

‘Geen direct risico’

Het bedrijf laat in de brief weten, dat de gegevens die zijn gelekt verschillen per persoon. ‘Stel dat uw gegevens zijn gelekt, dan loopt u geen direct risico. Het is echter wel belangrijk dat u waakzaam en alert blijft op verdachte berichten of verzoeken via mail, telefoon of andere communicatiemiddelen en zogenoemde phishing-activiteiten’, waarschuwt Ticketcounter in de brief. ‘Wij benadrukken dat Familiepark Drievliet, Ticketcounter of uw eigen bank nooit telefonisch, per mail, per app, of op welke andere wijze dan ook, zal vragen om pincodes, persoonlijke inloggegevens of om overboekingen tussen bankrekeningen.’

Ticketcounter heeft een beveiligde website gemaakt waarop bezoekers kunnen zien welke gegevens bij dit lek betrokken waren.

Familiepark Drievliet was nog niet bereikbaar voor commentaar.