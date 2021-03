HEMA en Hornbach blij met extra ruimte winkelen op afspraak

Meer in

HEMA en Hornbach zijn blij dat grote winkels meer mogelijkheden krijgen van het kabinet. In de aanloop naar de coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge maandagavond melden ingewijden dat er vanaf volgende week meer mensen tegelijkertijd op afspraak kunnen winkelen. “Dit is weer een stap en daar zijn we altijd blij mee” zegt een woordvoerster van HEMA.

Winkels mogen momenteel maximaal twee klanten per verdieping op afspraak ontvangen, mits die 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Vanaf volgende week wordt daarbij ook naar het vloeroppervlak gekeken. Per 25 vierkante meter mag een klant worden ontvangen, tot een maximum van vijftig klanten. Dat plafond van vijftig klanten werd pas later bekend.

Hornbach noemde de verruiming van het maximaal aantal klanten in eerste instantie “fantastisch”, maar de bouwmarktketen is minder enthousiast geworden door het plafond. Volgens een woordvoerder heeft een Hornbach-filiaal gemiddeld een oppervlakte van 15.000 vierkante meter. Dat zou betekenen dat er zonder plafond zeshonderd klanten tegelijk in de winkel zouden mogen zijn als er genoeg afstand kan worden bewaard. De vestigingen van HEMA zijn tussen de 300 en 3000 vierkante meter groot, met nog een paar uitschieters daarboven.

Een klant per 25 vierkante meter is nog wel flink minder dan tijdens de eerste lockdown een jaar geleden. Toen gold een maximum van een klant per 10 vierkante meter.