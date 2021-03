Nieuw livestreamconcert DI-RECT met Residentie Orkest in Circustheater

Na de Koninklijke Schouwburg, het Mauritshuis, De Pier en het Omniversum gaat DI-RECT opnieuw een concert livestreamen. Deze keer vanuit het Circustheater, samen met het Residentie Orkest. ‘Spelen met een groot orkest is een droom die uitkomt’, aldus de band.

Op 1 mei spelen de band en het orkest nummers van het nieuwe album van DI-RECT, maar ook nummers van de afgelopen tien jaar. ‘Dit stond al lange tijd op onze bucketlist en in het Residentie Orkest hebben we een partij gevonden met wie we deze droom kunnen verwezenlijken. Dit gaat heel spectaculair worden.’

Ook het Residentie Orkest staat te popelen. ‘Al lang leefde van beide kanten de grote wens om als Haagse iconen samen muziek te maken. Dat dit juist in een zo uitdagend jaar gaat gebeuren is echt gaaf. Ik vind de integriteit en authenticiteit waarmee DI-RECT muziek maakt indrukwekkend’, zegt Sven Arne Tepl, directeur van het Residentie Orkest.

‘Iedereen heeft er zin in’

Dat iedereen er zin in heeft bleek wel tijdens de repetities, zegt arrangeur Tom Trapp. ‘De muziek van de band is heel dynamisch en gelaagd en leent zich daardoor heel goed voor orkestrale arrangementen. Dit gaat een muzikaal spektakel worden. Bij de eerste repetities zag ik alleen maar lachende gezichten in het orkest, dat is een goed teken. Iedereen heeft er zin in.’ Trapp werkte al eerder samen met de band voor De Duif Sessie.

Afgelopen week werd bekend dat DI-RECT 25.500 euro krijgt van het Kickstart Cultuurfonds om met hun livestreamconcerten poppodia en producties coronaproof te maken. De band is één van de 143 popproducenten en 31 muziekpodia die een bedrag ontvangen.

LEES OOK: DI-RECT verzorgt livestreamconcert vanuit Omniversum: ‘We gaan voor een hoogwaardige productie’