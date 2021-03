Alexander bedenkt vegaBURGERmeester voor stembureauleden om de lokale horeca te steunen

Stembureauleden krijgen van de gemeente tien euro om een maaltijd te kopen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is volgens horecaondernemer Alexander Roep, van Lokaal Duinoord in de Reinkenstraat, de ideale gelegenheid om de Haagse horeca te steunen. Daarom heeft hij de ‘vegaBURGERmeester’ bedacht. ‘De burgemeester is enthousiast’, vertelt Alexander.

Eerder werd bekend dat het nogal lastig blijkt om voor zevenduizend stembureauleden een maaltijd te regelen. Daarbij was het volgens de gemeente niet te doen om een afwisselende maaltijd te regelen met vegetarische opties. Dat terwijl het beleid bij de gemeente is om vegetarisch eten aan te bieden. Daarom is besloten om alle stembureauleden een tientje te geven.

‘Jongens, dit meen je toch niet’, was de eerste reactie van Alexander. ‘Op de dag dat de gemeente roep zoveel mogelijk lokaal aan te besteden gebeurt dit. Ja daahaag!’ De ondernemer bedenkt zich geen moment en belt wat collega’s om te kijken ze of iets kunnen doen voor de Haagse horeca.

Hij wil daarmee voorkomen dat de stembureauleden bij de grote ketens gaan bestellen. ‘Laten we dat geld nu in de lokale economie steken’, zei hij eerder in Haagse Bakkie op Den Haag FM.

VegaBURGERmeester

Het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan en Alexander bedenkt een idee om alle stembureaus avondeten te kunnen geven én de Haagse horeca te steunen: de vegaBURGERmeester. ‘We hangen posters op bij de stembureaus en alle horecazaken kunnen zich aansluiten. Een vegaburger voor een tientje. Zo kan het geld toch nog naar de lokale economie.’

Maar het is nog wel een boel geregel en de verkiezingen zijn al over een week. Alexander hoopt dat het lukt. Daarom schreef hij een brief naar burgemeester Jan van Zanen. ‘Hij is heel enthousiast. Ik ben blij dat hij op zondagavond de moeite neemt om een mailtje te sturen’, aldus de horecaondernemer. Nu is het wachten op groen licht van de gemeente. ‘En dan kunnen we een plan maken en het verder gaan regelen.’