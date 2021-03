The Hague Royals onmachtig in Limburg: 92-65

The Hague Royals en de Basketbal Academie Limburg (BAL) hebben vooraf hun pijlen gericht om via de Elite B poule alsnog de play-offs te halen. The Hague Royals, die in hun eerste seizoen opmerkelijk presteren en tegen de directe “concurrenten“ zeker niet kansloos ten onder gaan, was het zondagmiddag in deze wedstrijd in Limburg veel aan gelegen om de wedstrijd winnend af te sluiten en met een goed gevoel richting de laatste wedstrijd (donderdag aanstaande) te gaan tegen het laag geklasseerde Apollo Amsterdam.

In het eerste kwart vlogen de Royals uit de startblokken en plaatste een 0-6 run via Eric Kibi, Deividas Kumelis en Bart Bijnsdorp. Toen de Limburgers een beetje bekomen waren van dit prima staaltje Haagse bluf ging het Limburgse vuur open vanaf de driepuntlijn en knalde Niel Masnic het eerste Weertse drietje binnen: 8-6. Toen met een kleine 2 minuten spelen Max van den Heuvel het voorbeeld volgde was de stand 13-9 in het voordeel van BAL. De vanaf de bank komende Barrie schoot vanaf dezelfde afstand raak zodat het eerste kwart afgesloten kon worden met een 13-12 achterstand en de ploegen zodoende dicht bij elkaar bleven.

Zoals vaker dit seizoen hebben De Royals één kwart waar het wat minder draait en er tegen een achterstand aangekeken wordt die moeilijk te repareren valt, een zogenaamd Haags kwart(iertje).

Het tweede kwart wist The Hague Royals slechts 1 puntje minder te maken dan in het eerste. Geen vuiltje aan de lucht zou je kunnen redeneren ware het niet dat BAL vreselijk uithaalde, met name van achter de driepuntlijn leek er geen einde te komen aan het Limburgs bombardement (8 stuks 24 pt), en toen de kruitdampen opgetrokken waren was het tweede kwart verloren (32-11) en stond er een ruststand van 45-23 op het bord!

Vooral de bal rotatie was prima verzorgd aan Limburgse zijde tel daarbij op het goed verzorgde inside outside spelletje van BAL wat de ingrediënten waren voor deze verliespartij. Het derde kwart ging weer gelijk op en aan de hand van de uitstekende spelende Kumelis (20 pt) aan Haagse zijde bleven de Hagenaren in het Limburgse spoor: 22-21.

Het vierde kwart gingen de Royals in met de wetenschap dat het een lange rit naar huis zou gaan worden voor de Hagenaren. Piotr Pandura vuurde nog twee drietjes raak voor 71-52 maar dichterbij zouden de geel-groenen deze zondag niet komen en zagen de Limburgers richting de kleedkamer gaan met een eclatante overwinning 92-65. Een bittere pil voor de mannen van Bert Samson die zich op kunnen gaan maken voor de laatste wedstrijd komende donderdag tegen Apollo Amsterdam voordat de laatste twee plaatsen verdeelt zullen gaan worden, in de Elite B poule, voor de Play-Offs.

Deze wedstrijd is uiteraard weer gratis te aanschouwen via het YouTube-kanaal van The Hague Royals.