Tram 1 rijdt vanaf vandaag weer naar Scheveningen: ‘Scheelt me tien minuten tot een kwartier’

Tramlijn 1 rijdt vanaf maandag weer helemaal tot aan Scheveningen. Sinds afgelopen zomer reed de tram uit Delft niet verder dan de Kneuterdijk in het centrum, omdat de sporen en perrons zijn aangepast aan de nieuwe trams die komen.

Wethouder Robert van Asten (D66) was vrijdag bij de testrit aanwezig. Hij is blij dat de tram weer kan rijden. ‘Tramlijn 1 is de langste lijn van Nederland en daar zijn we dus trots op. Het is niet voor niets tramlijn 1’, zei hij tegen mediapartner Omroep West.

#Tram1 Passagiers zijn er blij mee: “Ten opzichte van de vervangende bus scheelt het me 10 min tot een kwartier” pic.twitter.com/HGYw8XlBkS — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) March 8, 2021

Nieuwe trams

Ook is het goed nieuws dat de lijn klaar is voor de nieuwe trams. Van Asten: ‘We krijgen trams die breder zijn en meer mensen kunnen vervoeren. Bovendien zijn ze voor iedereen toegankelijk, dus ook voor mensen in een rolstoel. Hiervoor moesten de perrons en de rails worden aangepast. Dat is nu gebeurd. Vanaf maandag kan iedereen weer met de tram naar het strand en terug. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor de bereikbaarheid van Scheveningen.’