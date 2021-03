88 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

Kinderen Tim Akkerman in nieuw seizoen ‘Van Vader naar Moeder’: ‘Ik hoop dat we een voorbeeld kunnen zijn voor gescheiden ouders’

Afgelopen etmaal zijn er 88 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen in Den Haag, meldt het RIVM. Dat is één minder dan de dag ervoor. In de ziekenhuizen kwamen er gisteren 19 patiënten bij, dat is 16 meer dan de dag ervoor.

Landelijk zijn er afgelopen etmaal 4333 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dat zijn er meer vergeleken met een week geleden, toen er 3984 positieve tests waren. Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland positief getest.

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.

