Kinderen Tim Akkerman in nieuw seizoen ‘Van Vader naar Moeder’: ‘Ik hoop dat we een voorbeeld kunnen zijn voor gescheiden ouders’

Een scheiding tussen ouders is geen pretje; daar kunnen de kinderen van Tim Akkerman en Stephanie van den Eijnden over meepraten. Ondanks dat delen zij op moedige wijze hun verhaal met het grote publiek in het nieuwe seizoen van ‘Van Vader naar Moeder’. Akkerman noemt zichzelf een trotse vader. ‘We waren ervan overtuigd dat ze het goed konden vertellen en dat bleek ook zo te zijn.’

Na elf jaar viel in 2018 het doek voor het huwelijk van Akkerman en Van den Eijnden. Met drie kinderen was dit een keuze die veel opschudding veroorzaakte, maar waarvan ze achteraf weten dat het de juiste was. ‘Je deelt een pad met elkaar en als dat niet meer gaat, moet je opnieuw de kaarten schudden. Die beslissing hebben we denk ik heel goed met zijn tweeën gemaakt,’ aldus Akkerman.

Voorbeeld

Ook als het gaat om het welzijn van de kinderen denkt Akkerman dat een scheiding soms de enige juiste oplossing is. ‘Liever twee gelukkige ouders apart dan twee ongelukkige ouders bij elkaar,’ zegt hij. ‘Dat doe je dan ook in dienst van je kinderen en ik vind het mooi dat zij het verhaal nu vanuit hun eigen oogpunt vertellen.’

Akkerman en Van den Eijnden zeggen hun goede relatie als co-ouders te koesteren en hopen dit dan ook over te kunnen brengen. Akkerman: ‘Normaal gesproken houden we ons privé ook echt privé. Maar toen Steef en ik voor het programma werden gevraagd, stonden we er open in. We denken dat we het best goed doen samen en hopen dan ook een voorbeeld te zijn voor andere ouders die in deze situatie zitten.’

Van haat en nijd is bij vader en moeder dan ook geen sprake, in tegendeel. ‘We wilden echt doen wat het beste was voor de kinderen,’ zegt Akkerman. ‘We wonen dicht bij elkaar en we hebben afspraken gemaakt, maar als er voor de één een keer iets tussenkomt, vangt de ander het op. Je ziet weleens dat mensen hun kinderen als wapen gebruiken of het elkaar moeilijk maken en daar zijn wij totaal niet op uit. We gaan goed met elkaar om en we hopen dat het goed uitpakt.’

Van Vader naar Moeder is iedere zondag om 18:45 te zien op NPO3