Scheveningse pizzeria waar een wapen werd gevonden, staat te huur: ‘In en in triest’

De pizzeria aan de Keizerstraat in Scheveningen, waar half februari iemand werd opgepakt die aan het dreigen was met een vuurwapen, staat te huur. Op Facebook reageren de inwoners van de badplaats verdrietig op het vertrek van het restaurant uit de straat. ‘De eigenaar was altijd aardig.’

Op 17 februari werd de politie rond 10.30 uur gebeld door iemand die zei dat hij werd bedreigd met een vuurwapen in een Italiaans restaurant. Agenten gingen met kogelwerende vesten naar het restaurant en hielden toen een verdachte aan. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Niemand raakte gewond.

Datzelfde restaurant staat nu te huur, is te lezen in een Facebookgroep voor inwoners van Scheveningen. ‘Wat er achter de schermen ook is gebeurd en hoe verkeerd dat misschien is geweest, één ding staat vast: de eigenaar werkte keihard, was altijd aardig en is steeds een fijne gastheer geweest. Dat maakt dit ook zo tragisch’, schrijft een persoon op Facebook. Iemand anders schrijft: ‘In en in triest’ en ‘Ik mis het nu al’. Ook de pizza’s uit het restaurant worden geprezen om de smaak.

Op de website faillissementdossier.nl, die informatie biedt over faillissementen en surseances, staat dat het restaurant faillissement heeft aangevraagd.