Zes gezinsleden opgepakt bij grootschalige drugsactie

Zes mannen, in de leeftijd tussen 34 en 46 jaar, zijn dinsdagochtend opgepakt tijdens een politieactie tegen een crimineel drugsnetwerk in Den Haag. Dat meldt mediapartner Omroep West. Daarnaast werden er invallen gedaan op twaalf locaties, waaronder negen woningen en drie bedrijfspanden.

De mannen komen uit hetzelfde gezin en kwamen in het vizier van de recherche na een lang politieonderzoek. Op dit moment is dat onderzoek nog in volle gang. Meer aanhoudingen, invallen of inbeslagnames worden door de politie niet uitgesloten.

De verdachten zitten vast in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het is niet bekend of de mannen, die in Den Haag zijn opgepakt, ook uit deze stad komen.