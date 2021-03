ADO weer in grote financiële problemen na uitblijven betalingen grootaandeelhouder

ADO Den Haag kampt met grote financiële problemen, omdat grootaandeelhouder United Vansen (UVS) al een aantal keer haar betalingsverplichting niet is nagekomen. Dat melden meerdere bronnen rondom ADO Den Haag aan Omroep West. De problemen zijn zo groot dat het nog maar de vraag is of de Haagse club de salarissen tot het einde van het seizoen kan betalen.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van Haagse kant om te betalen, weigert UVS geld over te maken. ADO overweegt dan ook verdere stappen te ondernemen tegen haar grootaandeelhouder.

Eerder stonden ADO Den Haag en eigenaar United Vansen – in een vergelijkbare situatie – al in de rechtbank tegenover elkaar. De rechter oordeelde in 2017 dat de Chinese eigenaar bijna 2,5 miljoen moest betalen aan de Haagse club. De vordering van de rechtbank zorgde toen dat het voortbestaan van de club werd gegarandeerd.

Partij is geïnteresseerd in de aandelen

Achter de schermen staat naar verluidt een partij klaar die is geïnteresseerd in de aandelen van United Vansen. Of de Chinese eigenaar open staat voor een aandelentransactie is nog niet bekend.

Grootaandeelhouder Wang Hui verloor in 2016 ook al eens een andere rechtszaak van ADO Den Haag. De Ondernemingskamer schorste de Chinees niet alleen tijdelijk als preses van de rvc. Hij moest ook al zijn aandelen overdragen aan een onafhankelijke beheerder.

Omroep West heeft United Vansen ook om reactie gevraagd. Die is tot op heden niet ontvangen. De directie van ADO Den Haag wil niet reageren.