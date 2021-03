Doneeractie vernielde bijenkasten al binnen paar uur geslaagd: ‘Ik had dit niet verwacht’

Een online doneeractie voor de vernielde bijenkasten bij basisschool Het Volle Leven heeft binnen een paar uur het streefbedrag van 1250 euro gehaald. En de meter blijft lopen. Imker Nina Moerdijk is sprakeloos: ‘Ik had dat helemaal niet verwacht. Het gaat megahard’, zeg ze enthousiast.

Coen Stegeman uit Scheveningen bedacht de crowdfundingsactie. Hij was erg geschrokken van het vandalisme bij de Scheveningse basisschool. ‘Het raakte mij in mijn hart. Zeker nu we weten hoe belangrijk bijen zijn voor ons in deze tijd. En het is al geen leuke periode, waarom moet er nou weer zoiets negatiefs gebeuren?’, vertelt hij aan Den Haag FM. Meteen kwam het idee om een doneeractie te beginnen. ‘Ik heb in het verleden al vaak geld ingezameld voor KIKA, dus ik weet hoe je zoiets moet doen.’

Met die gedachte nog in zijn hoofd kwam Coen Nina vandaag tegen in de Keizerstraat en aangezien hij niet in toeval gelooft, was dit voor hem een teken om die doneeractie op te starten. ‘De actie is drie uur geleden online gegaan en we zijn de 1200 euro al gepasseerd. Ik had dit totaal niet verwacht. Ik dacht aan een looptijd van twee maanden, maar dit gaan we vandaag gewoon redden’, zegt Coen. Ook Nina kan het bijna niet geloven. ‘Echt bizar!’

Hok

Met het geld wil Nina een hok om de bijenkasten heen bouwen zodat de bijen veilig zijn. ‘Van dat bouwgaas waar je niet makkelijk doorheen kan. Dan kunnen we het echt afsluiten.’ Het liefst had Nina de bijenkasten gewoon in de natuur laten staan. ‘Het is nu heel mooi open in de natuur, maar een hok is wel het veiligst.’ Mocht er geld overblijven dan wil Nina dat in educatiemateriaal voor de kinderen steken en in bloemenzaadjes voor de bijen.’

Klik hier voor de link naar de doneeractie.