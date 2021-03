Gemeente gebruikt TikTok in strijd tegen lerarentekort

Vier leraren uit Den Haag en omgeving gaan helpen om nieuwe docenten aan te trekken. Ze figureren in een campagne van de gemeente Den Haag waarin ze video’s voor TikTok maken. Ook staan ze met een foto op een HTM-lijnbus die door de regio rijdt. Het moet helpen bij het aanpakken van het lerarentekort in de stad.

Door mediapartner Omroep West

Het lerarentekort in Den Haag is met 11 procent groot en daarom is de gemeente een campagne begonnen. ‘Het tekort is gemiddeld elf procent in Den Haag’, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). ‘Maar in sommige wijken is het tekort zelfs meer dan twintig procent. Het is dus een groot probleem.’

Om nieuwe docenten te werven zet de gemeente vier leraren in die via TikTok video’s verspreiden waarin ze laten zien wat hun werk inhoudt. ‘TikTok is een platform dat veel door kinderen wordt gebruikt’, zegt Cherelle Bouwen. Ze is juf van groep 7 en 8 van basisschool Max Velthuijs. ‘Juist kinderen willen we prikkelen, omdat zij later de keuze kunnen maken om voor de klas te staan. Met de filmpjes kunnen we laten zien wat het vak inhoudt en wat het mooie ervan is.’

Mooiste vak

Zelf vindt ze leraar het mooiste vak dat er is. ‘Omdat je echt verandering kunt brengen’, legt ze uit. ‘En natuurlijk is de werkdruk soms groot, maar wat mij betreft gaat het om prioriteiten stellen. Bovendien doet de werkdruk niets af aan het plezier dat ik heb in dit vak.’

Volgens Bredemeijer is het lerarentekort in Den Haag groter dan het landelijk gemiddelde door problemen waar alle grote steden tegenaan lopen. ‘In sommige wijken vraagt het van leraren soms meer om les te geven dan in kleinere dorpen. Hier spelen stedelijke uitdagingen. Maar dat maakt het vak juist hier ook heel bijzonder.’

Docent in Molenwijk

Tim Geers is docent op basisschool De Kameleon in de Molenwijk. ‘Dit is een zogenoemde achterstandswijk en dan wordt automatisch de conclusie getrokken dat het moeilijk lesgeven is’, zegt hij. ‘Maar voor mij en mijn collega’s geldt dat niet. Ik zie kinderen die willen leren en naar school willen komen en ik zie ouders die hun kinderen willen helpen.’

Bredemeijer erkent dat alleen een campagne niet helpt om het probleem op te lossen. ‘Daarom doen we meer. We zorgen voor extra begeleiding op scholen en we stimuleren zij-instromers om aan de slag te gaan in het onderwijs. Deze campagne richt zich op toekomstige leraren om in deze mooie stad aan het werk te gaan.’