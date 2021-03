Loosduinse Puchrijders verontwaardigd over vergunningsvoorwaarden

Oldtimerbrommers mogen nog 40 dagdelen per jaar in de stad blijven rijden. Aan de vergunningsvoorwaarden zitten echter een aantal haken en ogen, vindt Kees Koppens van de Loosduinse Puchclub. ‘Ik begrijp niet waarom we over milieuvergunningen praten als het niet uitmaakt op wat voor motor je rijdt.’

‘Allereerst wil ik zeggen dat ik blij ben dat wethouder Van Tongeren een uitzondering heeft gemaakt, maar ik blijf het gek vinden,’ zegt Koppens, die doelt op het feit dat nergens in de vergunningsvoorwaarden onderscheid wordt gemaakt tussen tweetaktmotoren en viertaktmotoren, waarbij de eerste aanzienlijk meer vervuilen dan de laatste.

Liefhebbers op leeftijd

Koppens is verontwaardigd dat, als er wordt gehandeld uit milieuoverwegingen, het er nu niet toe doet hoe vervuilend de motor is. ‘Nu zijn er nog steeds mensen die rondrijden en een blauwe rookwolk achterlaten, want het maakt niet uit wat je uitstoot. Dit zou een milieumaatregel moeten zijn, maar dat begrijp ik niet als er totaal geen eisen aan de brommer worden gesteld.’

Daarbij is er nog een andere manier waarop Koppens en zijn clubgenoten schoner op de puch’jes kunnen rijden, waarmee ze willen laten zien dat ze een tegemoetkoming waard zijn. ‘Dat ligt ook aan de brandstof en de mengsmering. Met de wat duurdere varianten kan je een stuk minder uitstoten. Zo kunnen en willen ook wij graag bijdragen aan een schoner milieu.’

Naast dat Koppens graag zou zien dat de brom- en snorfietsen voldoen aan bepaalde eisen, is hij niet te spreken over de dagdelen zoals die nu worden toegezegd. ‘Nu lopen deze van twaalf uur ’s middags tot twaalf uur ’s nachts en andersom, maar de meeste van ons zijn liefhebbers op leeftijd en houden het echt niet langer dan een paar uur meer vol. Dat vind ik dan zonde van alle uren die afgeschreven worden.’ In plaats daarvan pleit hij voor het rekenen met losse uren, zodat rijders de vrijheid hebben om ze allemaal zelf in te delen.

Boodschap

De gemeente geeft aan dat de ontheffingsregeling weinig nieuws onder de zon met zich meebrengt. ‘Deze is vorig jaar tot stand gekomen na een uitgebreide consultatie onder bezitters en verkopers van oldtimerbrommers, bewoners en andere belanghebbenden in de stad. Wethouder van Tongeren heeft zelf ook meerdere malen gesproken met bezitters van oldtimers. Daarna heeft de raad hiermee ingestemd, en per 1 december is de milieuzone ingevoerd,’ aldus een woordvoerder van Van Tongeren.

Koppens heeft zijn zorgen gedeeld met Rene Nelissen, die is ingehuurd door de gemeente om de ict-gerelateerde implementatie van milieuzones te begeleiden. Nelissen leverde Koppens technische ondersteuning met betrekking tot het online aanmelden om een dagdeel te kunnen rijden. Hij zou de boodschap aan de gemeente doorgeven, maar gaf ook aan dat dit buiten zijn macht ligt.

Foto: Kees Koppens