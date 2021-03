Onderwijsdebat woensdag live te volgen via Den Haag FM

De Haagse afdelingen van zes politieke partijen organiseren samen met Den Haag FM en PIP Den Haag een speciaal verkiezingsdebat dat zich volledig op het onderwijs richt. Het debat zal plaatsvinden op woensdagavond van 19.45 tot 20.45 uur in PIP op de Binckhorst en is te volgen via Den Haag FM (denhaagfm.nl en Den Haag TV) en via de Facebookpagina van PIP.

Lokaal debat

Onder leiding van Ivar Lingen (Den Haag FM) kruisen kandidaten van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en VVD de degens.

De kandidaat-Kamerleden die zullen deelnemen zijn Daniëlle Koster (CDA), Anil Kumar (ChristenUnie), Fonda Sahla (D66), Niels van den Berge (GroenLinks), Mikal Tseggai (PvdA) en Bente Becker (VVD).

Onderwijsdebat nu extra belangrijk

De partijen hebben het debat gezamenlijk georganiseerd, omdat ze vinden dat de Haagse kiezer in coronatijd een goed debat over de toekomst van het onderwijs verdient. De nationale uitdagingen in het onderwijs zijn lokaal goed merkbaar. De impact van de coronamaatregelen, het lerarentekort, de groeiende ongelijkheid tussen leerlingen en een schaarste aan studentenwoningen zijn slechts enkele voorbeelden. Welke oplossingen de partijen hiervoor hebben zal duidelijk worden in het debat op 10 maart.