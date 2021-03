Studio Motoko met animatiefilm over Oranjehotel genomineerd voor Beste Film van het Jaar

De Haagse animatiestudio Motoko is met hun korte film ‘Life at Oranjehotel’ genomineerd door Shortcutz Amsterdam voor beste film van het jaar. Eigenaren en regisseurs Mark Visser en Jeroen Schellekens vertellen bij Den Haag FM hoe een aanvankelijk gangbare opdracht de verrassing van het jaar bleek. ‘Zoiets hadden we nog niet eerder gemaakt.’

Het Oranjehotel was de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis die tijdens de Tweede Wereldoorlog in handen was van de nazi’s, een eerbetoon aan de vele gevangen verzetsstijders. ‘Life at Oranjehotel’ is gemaakt in opdracht van Nationaal Monument Oranjehotel en laat in een meeslepende twaalf minuten zien hoe het er daar in die tijd aan toe ging.

Authentiek

‘Onze animatiefilm is onderdeel van een veel grotere expositie,’ vertelt Schellekens. ‘Het toont de dagelijkse gang van zaken vanuit het oogpunt van een oud-gevangene. We moesten vooral een impressie geven van de sfeer en bijvoorbeeld laten zien hoe het was om met vijf man in een kleine cel te zitten en hoe mensen gefolterd werden door bewakers.’

Een dergelijke korte film produceren is echter nog een flinke klus. Dat is Visser en Schellekens niet vreemd, maar ook zij werden af en toe nog verrast. ‘Het was onze opdracht om het zo authentiek mogelijk te houden en het was nog best lastig om van alle input een kloppend verhaal te smeden. Daar is zeker wel de helft van de tijd in gaan zitten,’ vertelt Visser.

Goed gezelschap

Tevens bliezen de heren van Motoko de karakters leven in door middel van motion capture, een techniek waarbij door middel van een pak met sensoren menselijke bewegingen worden gekopieerd naar realistische animaties. ‘Je moet al heel veel voorbereiden, want je moet alles uitschrijven en plannen. Nadat we het materiaal hadden bleek dat we nog allemaal bewegingen handmatig bij moesten sturen en dat was nog best veel werk.’

‘Ik denk dat een dergelijk verhaal nog niet in deze vorm is verteld,’ aldus Schellekens over wat ‘Life in Oranjehotel’ zo bijzonder maakt. ‘Het Oranjehotel is ook een nog onbelicht onderwerp an sich,’ zegt Visser. ‘Ik wist er wel een beetje vanaf, maar er zijn nog cellen intact gebleven en daar daadwerkelijk binnen staan gaf toch een benauwend gevoel.’

Vandaag is de laaste dag om je stem uit te brengen op de website van Shortcutz Amsterdam, waar je ook de inzendingen van alle acht genomineerden kunt bekijken. Volgens Visser bevinden ze zich in goed gezelschap. ‘Ik heb alle films gezien en dat is sowieso de moeite waard; ze hebben stuk voor stuk iets bijzonders.’

Kijk hier naar de trailer van ‘Life at Oranjehotel’.