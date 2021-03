Cherelle is één van de gezichten van de campagne ‘Word Leraar in Den Haag’: ‘Als ik over mijn vak praat, straal ik’

Burgemeester Van Zanen overstag: grotere demonstraties toegestaan

Bij grote demonstraties op het Malieveld en de Koekamp in Den Haag mogen voortaan maximaal tweehonderd demonstranten komen. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen besloten na aandringen van de gemeenteraad. aldus mediapartner Omroep West.

Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad pleitte vorige week voor een uitbreiding van de demonstratiemogelijkheden. Van Zanen liet in verband met de coronamaatregelen sinds 1 januari nog maar honderd demonstranten per keer toe. ‘Het recht om te demonstreren is een groot goed en dit moet niet te makkelijk worden beperkt. Er kunnen makkelijk meer dan honderd mensen op veilige afstand op het Malieveld demonstreren’, betoogde Robert Barker van de Partij voor de Dieren eerder tegen Den Haag FM.

Burgemeester Van Zanen was geen voorstander van een verruiming van de maatregelen, maar is toch overstag gegaan. In een brief aan de raad laat hij weten dat het maximale aantal demonstranten verhoogd wordt naar tweehonderd, ‘mits wordt voldaan aan de eis dat hier een gedegen COVID19-plan aan ten grondslag ligt’, zo schrijft Van Zanen.

Situatie ter plaatse

Een verdere verhoging van het aantal demonstranten is volgens de burgemeester niet verantwoord. ‘Bij het toestaan van een demonstratie dient de burgemeester niet alleen rekening te houden met de situatie ter plaatse, maar ook met de vervoersbewegingen van en naar de locatie, de eventuele druk op het openbaar vervoer en de openbare ruimte in onze steden, en niet in de laatste plaats de mogelijkheid van een samenloop met andere betogingen of spontane aanwas tijdens de betoging.’

Ook lopen handhavers volgens Van Zanen risico besmet te raken met corona als er te veel mensen zijn. Bij de huidige besmettingsgraad is er volgens de GGD een kans van 65 procent dat er onder de tweehonderd bezoekers iemand zit die corona heeft. Bij grotere demonstraties stijgt deze kans naar 80 tot 100 procent. ‘Er dient rekening mee te worden gehouden dat de politie bij overtredingen van de coronavoorschriften, of andere calamiteiten, nog bij machte moet zijn om op te treden. De burgemeester acht het niet verantwoord politiemensen een te groot gezondheidsrisico te laten lopen.’