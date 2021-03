Cherelle is één van de gezichten van de campagne ‘Word Leraar in Den Haag’: ‘Als ik over mijn vak praat, straal ik’

‘Als klein meisje wist ik al dat ik leraar wilde worden,’ zegt Cherelle Bouwen, één van de vier gezichten van de nieuwe campagne ‘Word Leraar in Den Haag’. Hiermee wil ze mensen enthousiasmeren voor het vak waar zij zo gelukkig van wordt. Bij Haags Bakkie op Den Haag FM hoopt ze deze boodschap nog wat kracht bij te kunnen zetten.

Bouwen vertelt hoe haar leraren haar vroeger hebben geïnspireerd te kiezen voor dit vak. ‘In groep 5 vond ik bepaalde dingen nogal moeilijk en mijn juf gaf me vertrouwen in mezelf. Zo iemand zou ik ook wel willen worden, dacht ik toen. Later had ik in groep 8 een lieve meester die met humor veel gedaan kon krijgen. Hij heeft me door een moeilijke tijd gesleept en daarna wist ik zeker dat ik iets voor leerlingen wilde betekenen.’

‘Ik gun het iedereen’

De campagne van de gemeente is bedoeld om het lerarentekort in de stad aan te pakken. Het gemiddelde tekort ligt rond de 11 procent, maar ligt in sommige wijken dus een stuk hoger. Volgens Bouwen is het vooral een imagoprobleem. ‘Het is allang niet meer slechts kinderen een boek open laten slaan. De bureaucratische rompslomp hoort er af en toe bij, maar dat doet niet af aan het plezier en de energie die je ervan kan krijgen.’

Ook de negatieve tendens van de afgelopen tijd rondom het docentenvak heeft hier niet bij geholpen, zegt Bouwen. Zo is er veel te doen geweest om de werkdruk en het salaris. ‘Die dingen zijn lastig, maar dit vak is het mooiste wat er is en dat wil ik niet alleen zeggen, maar ook laten zien. Het gevoel wat ik daarbij heb, gun ik iedereen.’

Korte spanningsboog

Eén van de manieren waarop Bouwen mensen een inkijkje geeft in het vak, is via het social mediaplatform TikTok. ‘Onder andere door middel van sketches laat ik de leuke momenten zien, maar ook de hartverwarmende. Humor is hierbij wel ‘key’ en ik denk dat we zo de leuke kant van het onderwijs echt over kunnen brengen.’

Niet alleen de manier van het overbrengen van een boodschap, maar ook het onderwijs zelf is volgens Bouwen veranderd. ‘We zijn veel minder alleen aan het zenden, maar proberen de leerling veel meer inzicht in zichzelf te geven. Dat ze ook echt worden geactiveerd in plaats van alleen achterover zitten. Juist in deze tijd, waarin de spanningsbogen zo kort zijn, is het belangrijk om daarop in te spelen.’

Bouwen ziet het enthousiasmeren van mensen voor het onderwijs niet als een opgelegde taak, maar als iets wat gewoon gebeurt. ‘Als ik over mijn vak praat, straal ik. Toen ik voor de campagne werd benaderd, wist ik dat ik achter de boodschap stond. Ik heb passie voor het werk en dat gun ik andere mensen ook.’