Hoe ‘sociaal’ zijn de sociale huurwoningen in Hoog Lindoduin?

In het hart van Scheveningen, bij de Westduinweg, staat het appartementencomplex Hoog Lindoduin: een oudere flat die woningcorporatie Vestia in samenwerking met bouwbedrijf BAM heeft gemoderniseerd. Alle 182 woningen zijn vernieuwd en worden opnieuw in de verhuur geplaatst. 142 van deze woningen vallen onder het label ‘sociaal’ en worden via Woonnet Haaglanden verhuurd. Partij voor de Dieren vraagt zich af of het daadwerkelijk sociale huur betreft, want de gemeentepartij constateerde dat een sociale huurder geen huursubsidie krijgt bij Hoog Lindoduin.

Een huurwoning valt onder de sociale huur als de huurprijs onder het bedrag 752,33 euro ligt. Dit is in het geval van de woningen bij Hoog Lindoduin het geval, maar bovenop die prijs komen servicekosten te liggen die maandelijks betaald moeten worden. Bij het berekenen van de huursubsidie wordt naar het bedrag inclusief servicekosten gekeken, de zogenoemde rekenhuur: wat er daadwerkelijk per maand betaald wordt. Omdat de servicekosten de huurprijs boven de grens van 752,33 euro duwen, maakt een huurder geen kans op huursubsidie.

Dit mag volgens de wet, maar volgens Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, is dit onwenselijk. ‘Sociale huurwoningen worden onbereikbaar voor mensen die het nodig hebben. Je krijgt geen huursubsidie meer’, aldus Barker tegen Den Haag FM. Barker heeft hierover een motie ingediend bij de gemeenteraad.

‘Hogere segment van sociale huur’

Woningcorporatie Vestia noemt Hoog Lindoduin een gebouw waar straks ‘echt een mix aan doelgroepen woont’. In een e-mail aan Den Haag FM reageren zij op de motie van de Partij voor de Dieren. ‘Een groot deel van de huren is netto afgetopt op de liberalisatiegrens (752,33 euro, red.) Daar komen nog servicekosten bij, waardoor de subsidiabele huur boven de subsidiegrens uitkomt. Het zijn dus wel sociale huurwoningen, maar in het hogere segment van de sociale huur.’

Een deel van de woningen is volgens Vestia daarom teruggebracht naar subsidiabele huren. ‘Daarvan gaat en deel naar terugkerende huurders en een ander deel is bedoeld om doorstroming op gang te brengen. Alle tweekamerwoningen zijn ook toegankelijk met huurtoeslag.’ De bovenste drie lagen zijn voor de vrije markt bedoeld.

Robert Barker vindt deze vorm van woningbouw en verhuur niet in de rol van een woningcorporatie als Vestia past. ‘Een woningcorporatie bestaat om te zorgen dat mensen met weinig inkomen kunnen wonen’, aldus de fractievoorzitter. ‘Dat is juist waar die corporaties voor zijn opgericht. Vestia biedt dus onder de titel ‘sociale woningen’ woningen aan die niet echt sociaal zijn, want armere mensen kunnen er niet wonen.’