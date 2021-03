Mislukkingen banenproject stapelen zich op: faillissement kan niet door ontbreken bestuur

Het faillissement van het banenproject de Energieacademie dreigt te stranden. De Raad van Toezicht heeft eind januari het faillissement van het geflopte banenproject aangevraagd, maar het lijkt erop dat een faillissement wettelijk niet mogelijk is omdat er geen bestuur meer is. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De Partij voor de Dieren en Hart voor Den Haag/Groep de Mos willen donderdag in een commissievergadering opheldering van wethouder Bert van Alphen (GroenLinks).

De problemen voor de Energieacademie hebben zich de afgelopen tijd opgestapeld. Het banenproject dat in februari 2020 officieel van start ging moest in twee jaar tijd 560 kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan het werk helpen door ze een vak te leren. Hiervoor maakte de gemeente 1,2 miljoen euro vrij.

Maar een jaar na de opening is het geld op en zijn slechts zeventien mensen aan een baan geholpen. Er klinken verwijten van mismanagement, belangenverstrengeling en zelfverrijking van bestuurders en medewerkers. Ook wethouder Van Alphen is flink onder vuur komen te liggen, omdat hij de gemeenteraad onvoldoende informatie zou geven en hij de rol van de gemeente kleiner maakt dan hij daadwerkelijk is. Een diepgravend en onafhankelijk onderzoek moet boven tafel krijgen wat er mis ging en of er sprake is geweest van fraude of andere strafbare feiten.

Faillissement

Ondertussen heeft de Raad van Toezicht van de Energieacademie de handdoek in de ring gegooid en eind januari het faillissement van het project aangevraagd. Tegen de zin van een deel van de gemeenteraad, die vindt dat er een doorstart moet komen. Maar de Raad van Toezicht ziet geen toekomst meer voor de Energieacademie omdat het project ‘rot aan de wortels’ is.

Nu lijkt er een kink in de kabel te komen bij de aanvraag van het faillissement, omdat er geen bestuur meer is. Daardoor kan de Energieacademie niet failliet verklaard worden. ‘Het contract van de enige interim bestuurder liep 31 december 2020 af’, vertelt Aad van Loenen, voormalig-bestuurder van de Energieacademie. ‘De Raad van Toezicht is nu nog het enige orgaan, maar die kan wettelijk geen faillissement aanvragen.’ Van Loenen is altijd groot tegenstander geweest van een faillissement en vindt dat er doorstart moet komen.

Rechtspersoon

Robert Barker van de Partij voor Dieren wil donderdag van wethouder Van Alphen duidelijkheid over de kwestie. ‘Volgens mij moet je als rechtspersoon een bestuur hebben voor rechtshandelingen en dat bestuur is er niet’, reageert hij. ‘Wij willen van de wethouder weten of dat klopt en welke invloed deze situatie heeft op het faillissement van de Energieacademie.’

Woensdag liet de gemeenteraad zich bijpraten over het onderzoek dat onderzoeksbureau Berenschot gaat doen naar de problemen rond de Energieacademie. Hiervoor gaat het bureau onder meer een paar duizend pagina’s aan documenten en financiële administraties doorspitten en interviews houden met zeker dertig betrokkenen. Een bureau waar Berenschot mee samenwerkt zal het forensische onderzoek op zich nemen dat zich richt op mogelijke fraude. Ook opent Berenschot een digitale postbus waar mensen informatie over de Energieacademie vertrouwelijk kunnen achterlaten. Half mei moet het onderzoek zijn afgerond.

Deze week wordt waarschijnlijk het hele gemeentelijke dossier van de Energieacademie vrijgegeven. Het gaat om jaarverslagen, mailwisselingen, app’jes, gespreksverslagen en andere relevante documenten. Een VVD-motie die hierom vroeg werd half februari door de voltallige gemeenteraad aangenomen. De motie volgde op kritiek op wethouder Van Alphen omdat hij volgens de raad onvoldoende en warrige informatie verstrekte. Het dossier moet ervoor zorgen dat de raad zelf een beeld kan krijgen van de situatie.