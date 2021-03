Hoe ‘sociaal’ zijn de sociale huurwoningen in Hoog Lindoduin?

Nederlands/Zwitsers bedrijf wil ADO verlossen van Chinese eigenaar

Een Zwitsers en Nederlands equitybedrijf zou interesse hebben om de aandelen in ADO Den Haag over te nemen. De Chinees Wang Hui is nu nog met United Vansen (UVS) de belangrijkste aandeelhouder van de club. Dat meldt mediapartner Omroep West.

ADO Den Haag luidde woensdag de noodklok. UVS zou gestopt zijn met het overmaken van geld naar de voetbalclub. Omdat de aandeelhouder haar verplichtingen niet meer nakomt, verkeert de club opnieuw in financiële problemen.

ADO liet woensdag weten een rechtszaak voor te bereiden, maar eigenlijk wil de club dat Wang zijn aandelen verkoopt. Een niet met naam genoemd Zwitsers en Nederlands bedrijf zou geïnteresseerd zijn om de club van de Chinese eigenaar te verlossen. Er werden ook gesprekken gevoerd met een Amerikaanse investeerder, maar die partij zit niet meer aan tafel met ADO.