Party Ambulance van John Medley biedt corona oplossing voor feestjes

Door de coronapandemie zit de entertainment industrie al bijna een jaar op slot. Feesten zijn afgelast, bijeenkomsten gecancelled en de horeca gesloten. Ook volkszanger en entertainer John Medley zit al die tijd zonder werk. Maar daar heeft hij nu een oplossing voor bedacht: ‘De Party Ambulance’. Een bestelbus met licht en geluid die komt voorrijden en ter plekke een korte show van Medley kan verzorgen.

“Het liefste wat ik doe is mensen vermaken, entertainen, blij maken en gezellige dingen doen”, vertelt Medley aan Den Haag FM. Maar het is voor hem wel meer dan alleen werk, “Het is mijn lust en mijn leven”. En hoewel zijn activiteiten dus ook al lang stil liggen, krijgt de volkszanger geen hulp van de overheid en dat levert vooral onzekerheid op. Daarop bedacht Medley iets creatiefs en bouwde samen met zijn geluidsman alle party apparatuur in een bestelbus. “We zagen het afgelopen jaar helaas een heleboel ambulances op tv, dus zodoende hebben we de Party Ambulance gemaakt”, aldus Medley.

Tekst loopt door na video.

Gekleed in een wit jasje, een stethoscoop bij de hand en opblaasspuiten in de bus, rijdt Medley voor het eerst met de Party Ambulance naar twee verjaardagen. Na het uitrollen van de stroomkabel, gaat de sirene voluit op de speakers de straat over. Hier en daar verschijnen nieuwsgierige buurtbewoners bij ramen en deuren. En ook de 60 geworden Arie weet niet wat hem overkomt. Medley zingt zo’n half uur een aaneenschakeling van partyhits, verzoeknummers en speciale songs. Er wordt op straat gedronken, geproost, gefeliciteerd, meegezongen en gedanst. Medley zelf doet het in ieder geval coronaproof en blijft op afstand. Na afloop is het publiek enthousiast over deze manier van optreden, “Hartstikke bedankt, was echt top gedaan gewoon. M’n mannetje was echt verrast”. En ook Medley is blij dat hij dit zo kan doen, “Als het dan voorlopig zo moet, dan maar zo. Iedereen snakt er naar, ik ook. Je ziet de mensen blij worden, vrolijk. Ja daar leef je voor”.

De tweede verjaardag is in de avond. De hele straat lijkt al buiten te staan en hapjes en drankje gaan rond. “Nu het donker is zullen de licht-, rook- en lasereffecten pas echt goed te zien zijn”, belooft Medley. En als ook hier de sirene klinkt gaat de show beginnen. Een half uur straat entertainment voor de ook 60 geworden John. De gasten vinden het allemaal top en er wordt flink meegezongen en gedanst. “Ik mis het zo dat dansen enzo, ik ben zo blij dat dit effe gebeurt, kunnen we er weer even tegenaan”, aldus een verjaardagsgast. Een andere gast vult aan, “Geweldig, ouderwets. Verlangen naar deze momenten”.

Volgens Medley is de bestelbus ook meer een ‘Anti Corona Stress Bus’. “Iedereen is corona moe. Dus effe weg van corona, want als ze eenmaal hier aan het feesten zijn, zijn ze effe corona ‘vrijloos’, zeg maar”, besluit Medley deze geslaagde tour.