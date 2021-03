Verkiezingsdebat politieke jongerenorganisaties live te volgen via Den Haag FM

Radar Love knalt om 17.15 uur uit de luidsprekers

Meer in

De wereldhit Radar Love van Golden Earring galmt op donderdag 11 maart om 17.15 uur door heel Den Haag. Op deze dag is de verjaardag van gitarist George Kooymans. Ook op Den Haag FM is het nummer om 17.15 uur te horen, net als op de regionale zender Radio West. Ook op andere landelijke radiozenders zal het nummer uit de luidsprekers knallen.

Vorige maand werd bekend dat Kooymans leidt aan de spierziekte ALS. Dat betekende ook direct het einde van de band. Daarmee kwam een abrupt einde aan de grootste Nederlandse rockband uit de muziekgeschiedenis.

Door het hele Zuiderpark klinkt deze middag ook het nummer. Het Zuiderpark wordt gezien als de bakermat van de Golden Earring: zo groeide Kooymans op in de Hulshorststraat, vlakbij het Zuiderpark. In deze straat richtte hij samen met zijn buurtgenoot, bassist Rinus Gerritsen, in 1961 de band op.

De Grote Kerk in Den Haag gaat de wereldhit op het carillon spelen. Het nummer maakt om 17.15 uur deel uit van een heel concert van zeven nummers dat stadsbeiaardier Gijsbert Kok op de kerkklokken zal spelen. Diverse kerken hebben al aangegeven het voorbeeld van de Haagse Grote Kerk te volgen en om 17.15 uur eveneens Radar Love te laten horen.