Waar in Scheveningen veel wandelaars vandaag kozen voor de warmte in eigen huis, konden wind- en kitesurfers hun hart ophalen aan de eerste storm van het jaar. Tientallen watersporters stallen hun materiaal uit op het strand, waarna zij het koude en wilde water trotseren. Het contrast tussen de drukke zee en het rustige strand is een bijzonder aanzicht; Den Haag FM schoot een kleine sfeerimpressie.

Foto’s: Lianne Deunhouwer