Verkiezingsdebat politieke jongerenorganisaties live te volgen via Den Haag FM

Op vrijdag 12 maart organiseren zes Haagse politieke jongerenorganisaties (JOVD, CDJA, Jonge Democraten, PINK!, DWARS en Jonge Socialisten) in samenwerking een verkiezingsdebat voor Haagse jongeren om jou de juiste handvaten te bieden voor het maken van jouw stemkeuze.

Hier zullen zes kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen gaan discussiëren over de volgende thema’s: onderwijs, banen, woningmarkt, klimaat, corona en de maatschappij.

Het debat wordt live vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui gestreamd en is te zien op denhaagfm.nl en via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40 en KPN-kanaal 1312). Het zal voor alle jongeren vanaf 18.00 uur online te volgen zijn via Cisco Webex en Facebook Live. Voor dit evenement is het niet nodig om je in te schrijven.