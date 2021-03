Verkiezingseditie van De Grote Stream Show met Puur Gelul, Bernd Gansebev en Roxanne Kwant



In aanloop naar de verkiezingen zetten Popagenda Scheveningen en YMCA op vrijdag 12 en zaterdag 13 maart (van 21.00 tot 22.30 uur) een dijk van een livestream-evenement neer in het hart van Scheveningen: De Grote Stream Show – Verkiezingseditie. De Scheveningse cultuurorganisaties willen op deze wijze Haagse jongeren én volwassenen op een leuke maar ook informatieve manier in aanraking laten komen met politiek en hen daarbij ‘op weg helpen’ naar de stembus komende week. De shows worden uitgezonden via de Facebookpagina en het YouTubekanaal van De Grote Stream Show én de website van Mediapartner Den Haag FM.

Puur Gelul

Vanaf Podium Aan Zee (YMCA) neemt gastheer Boozy de Kok, oprichter van het Haags Literair Collectief Puur Gelul, je mee in een strakke livestreamshow boordevol politici, supersnelle stand-up comedians, artiesten en vaste rubrieken die gericht zijn op discussie, humor, muziek en infotainment. Onderdelen van Puur Gelul zullen terugkomen in shows. Als vaste sidekick van Boozy zal Bernd Gansebev, frontman van rapgroep De Kraaien, een geheel eigen visie geven op de actualiteit in Den Haag.

Politici

De deelnemende politici, allen kandidaat-tweede Kamerleden, krijgen ‘spreektijd’ volgens het ‘Puur Gelul principe’ achter een katheder. De organisatie daagt hen uit om een humoristische inslag in hun pleidooi te verwerken. Hun ‘pitch’ vormt direct de opmaat naar een ‘luchtig gesprek’ met Boozy en Gansebev én een slotdebat. De deelnemende politici zijn Chris van Dam (CDA), Niels van den Berge (GroenLinks), Ingrid Michon (VVD) en Mikal Tseggai (PvdA).

Stand-up comedy

Wat betreft stand-up comedians mogen de kijkers zich ook verheugen op een aantal kanonnen uit het vak. Arie Koomen, bekend van het succesvolle duo Arie & Sylvester, was onder andere twee jaar lang te zien bij De Lama’s. Jeffrey Spalburg is comedytheater- en muziekdier. Als schrijver werkte hij met Jörgen Raymann en zijn nummer ‘Hengelo-o-o’ uit theatervoorstelling ‘Baas’ werd een hit. De remix hiervan (Paramaribo-o-o) die hij samen met Kenny B maakte, knalde ook naar de bovenste plaats op de hitladder. Deze week zullen nog meer namen bekendgemaakt worden.

Muziek en interviews met jongeren

Wanneer Bernd Gansebev aanschuift als sidekick van de show, dan mag je er natuurlijk van uitgaan dat hij een aantal hits zal uitvoeren. Zijn in januari uitgebrachte ‘Ode aan Scheveningen’ mag daarin natuurlijk niet ontbreken. Deze song en de videoclip (een samenwerking tussen Popagenda Scheveningen, YMCA en De Kraaien) staken de bewoners van Scheveningen een hart onder de riem in moeilijke tijden. De Grote Stream show werkt ook samen met de stadsdelen Scheveningen, Segbroek en Loosduinen. Dit resulteert in optredens van drie topmuziektalenten: de Scheveningse Bianca Vrind en haar act IVYVOX. Uit het Talentenplan van het Segbroek College staan Lin Tula en Céline den Heijer op het podium. ‘Loosduinen, hou je Haags’ is een project onder leiding van Marjolein Kool (Jua), waarbij raptalenten jongeren in deze lockdown-tijden een hart onder de riem steken. Instagram-influencer Roxanne Kwant (RUMAG) trekt de stadsdelen in en bezoekt het Binnenhof voor speciale items in de show. Op haar eigen ludieke manier komt Roxanne erachter wat jongeren bezighoudt en wat de verkiezingen voor hen betekenen.

Den Haag FM

Popagenda en YMCA werken voor De Grote Stream Show samen met mediapartner Den Haag FM. De shows zullen uitgezonden worden op de website van het Haagse Nieuwsstation. Verslaggever Rob Kemperman zal de korte debatten scherp leiden en de politici tevens vragen van Scheveningers voorleggen.

Uitzending Livestream De Grote Stream Show

Vrijdag 12 maart: 21.00 – 22.30 uur

Zaterdag 13 maart: 21.00 – 22.30 uur

