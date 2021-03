Cherelle is één van de gezichten van de campagne ‘Word Leraar in Den Haag’: ‘Als ik over mijn vak praat, straal ik’

Wethouder Martijn Balster over stand van zaken in Zuidwest: ‘We zijn vertrouwen aan het winnen, maar dat moet groeien’

Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Martijn Balster hebben donderdagochtend een bezoek gebracht aan het stadsdeel Zuidwest. Hier namen ze een kijkje in de Kinderwinkel, een buurthuis speciaal gericht op kinderen en jongeren. De gemeente is bezig met een soort reset voor dit stadsdeel, om de inwoners uit de armoede en criminele netwerken te halen. ‘We moeten in beeld brengen waar voor jongeren het perspectief zit.’

Martijn Balster blikt vlak na het bezoek aan Zuidwest terug op zijn bezoek. Als wethouder heeft hij dit stadsdeel in zijn portefeuille zitten. ‘We moeten heel hard met elkaar werken om te zorgen dat de wijken in Zuidwest er weer bovenop komen’, aldus Balster. ‘De kwaliteit woningen niet al te best en onder de radar is veiligheid echt problematisch. De aantrekkingskracht van criminele netwerken is groot en dat staat herstel van de wijk in de weg.’

Balster doelt dan op jongeren die door corona in hun eigen huis moeilijk hun ei kwijt kunnen en op straat gaan hangen. Daar komen ze in aanraking met criminele netwerken en kiezen ze in plaats van voor een degelijke opleiding voor het ‘snelle geld’ door bijvoorbeeld drugskoerier te worden. ‘De verleidingen vanuit het criminele circuit is erg groot. De afgelopen jaren is er heel weinig geïnvesteerd in welzijnswerk, dat moet steviger.’

Vertrouwen winnen

Eén van de initiatieven die in het kader van welzijnswerk is opgezet is De Kinderwinkel, waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor huiswerkbegeleiding en om elkaar te ontmoeten. ‘Dan hoor je het echte verhaal’, aldus Martijn Balster naar aanleiding van zijn bezoek met de burgemeester aan de Kinderwinkel. ‘En wat ik dan op zo’n moment doe is samen een plan verzinnen waardoor jongeren perspectief krijgen. We hebben in de Jan Luykenlaan een pand geopend waar vanuit jeugdwerk goed in contact probeert te komen met de jongeren. Om zo in beeld te brengen waar voor de jongeren het perspectief zit.’

Aan het woordje perspectief, hangt voor Balster ook het woord vertrouwen. Dat moet groeien, geeft hij toe, en zal ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bezig zijn. ‘Welke wethouder er zit is niet belangrijk. We moeten tot een aanpak komen die we tien tot vijftien jaar volhouden. We zijn geld aan het vrijmaken zodat we vertrouwen kunnen winnen en de jongeren kunnen begeleiden van school naar stage naar werk, het liefst in de eigen wijk waardoor er een bijdrage is aan die wijk.’