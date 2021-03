Wethouder: ‘We gaan brug vernoemen naar Golden Earring’

‘We’ve got a thing that’s called Radar Love’: zo klonk de wereldhit door de hele stad

Een brug in de buurt van het Zuiderpark zal binnenkort vernoemd worden naar de rockband Golden Earring. Dat twitterde wethouder Hilbert Bredemeijer donderdag.

De band kondigde onlangs aan om te stoppen, omdat gitarist en mede-oprichter George Kooymans met de ziekte ALS kampt. Speciaal om Kooymans op zijn verjaardag, donderdag 11 maart, in het zonnetje te zetten is er een initiatief gestart om om 17.15 overal de wereldhit Radar Love te draaien, waar veel radiostations en klokkentorens aan meedoen.

De wethouder doet er met deze aankondiging nog een schepje bovenop. ‘Op de dag dat we massaal naar Radar Love luisteren alvast een kleine tip van de sluier: we gaan binnenkort een brug bij het Zuiderpark vernoemen naar de oer-Haagse band Golden Earring. We maken snel meer details bekend!’, aldus de wethouder op Twitter.