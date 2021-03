‘We’ve got a thing that’s called Radar Love’: zo klonk de wereldhit door de hele stad

Radar Love van Golden Earring galmde op donderdag 11 maart, de verjaardag van gitarist George Kooymans, om 17.15 uur door heel het land. Klokkentorens en radiostations stonden zo stil bij het feit dat de band is gestopt, nadat bekend werd dat de gitarist kampt met de ziekte ALS. Hieronder een overzicht van hoe de wereldhit door Den Haag klonk.

Rond 17.15 uur werd #RadarLove trending op Twitter. Bij het Paard werd een kwartier van tevoren alvast warmgedraaid.

Bij het Paard van Troje wordt vast warmgedraaid. β€˜Straks gaat hij veel harder hoor!’ aldus de technicus. #radarlove pic.twitter.com/Cbpy6PuP2m — Sandrine Thelosen (@SThelosen) March 11, 2021

En ook onze koningin doet mee.

Politiek verslaggever voor NOS, Ron Fresen, spotte een regenboog om 17.15, toeval?

Precies 17.15 bij eerbetoon Golden Earring #RadarLove komt er boven Den Haag een regenboog. pic.twitter.com/a7xp6RLZiY — Ron Fresen (@ronfresen) March 11, 2021

Fans verzamelden zich in de buurt van het huis van gitarist George Kooymans.

Golden Earring fans verzamelen op Earring geboortegrond op de hoek Hulshorststraat en Terletstraat voor het eerbetoon aan George Kooymans, vandaag 73 jaar geworden en getroffen door ALS, waardoor de Haagse band na 60 jaar stopt. Over 15 minuten klinkt Radar Love. #RadarLove pic.twitter.com/hr3eFDVZhY — Maaike Kraaijeveld (@KraaijeveldM) March 11, 2021

Bij de Grote Kerk werd er ook stilgestaan bij het stoppen van de band.

Ongeveer zestig man is naar het plein bij de Grote Kerk gekomen om te luisteren naar #radarlove pic.twitter.com/1j8nousnt9 — Sandrine Thelosen (@SThelosen) March 11, 2021

Zelfs in het Atrium waren de snerende gitaren van de wereldberoemde band te horen.

De commissie samenleving is even geschorst, om met heel Den Haag naar Radar Love te luisteren. DJ burgemeester Van Zanen startte in het atrium de wereldberoemdesingel als eerbetoon aan de Golden Earring, en George Kooymans in het bijzonder. pic.twitter.com/gabR1aByfg — Joris Wijsmuller (@JorisWijsmuller) March 11, 2021

Radio West-presentator Tjeerd Spoor zag dat ook de trams meededen aan het eerbetoon.

In alle trams en bussen van @HTM_Reisinfo zijn om 17.15 uur de eerste tonen van Radar Love van de Golden Earring te horen. Zo doet het Haagse vervoersbedrijf ook mee aan het eerbetoon aan George Kooymans en de band pic.twitter.com/8Boti5yirS — Tjeerd Spoor (@TjeerdSpoor) March 11, 2021

Net als politiek verslaggever Ron Fresen, zag ook Frans Verduin de regenboog. Dan is het geen toeval meer!

John van Zweden staat al heel de dag te swingen op de muziek van Golden Earring.

Ook bij ons in de winkel is het de hele dag door Golden Earring dag. De hele dag draaien we muziek van deze Haagse giganten. En ook bij ons om 5:15 uur draaien wij keihard Radar Love en helpen wij gedurende deze plaat geen klanten. Onze Haagse trots. pic.twitter.com/Jah5dfkZHU — John van Zweden (@johnvanzweden) March 11, 2021

Minister Ferd Grapperhaus verklaart zich hiermee ook fan!

In het Zuiderpark werd het nummer ook gedraaid. Binnenkort wordt hier een brug vernoemd naar de rockband.

Of de Golden Earring van voetbal houdt is niet bekend, maar het voetbal houdt wel van Golden Earring!

🎢 Natuurlijk is ook in het Cars Jeans Stadion π‘πšππšπ« π‹π¨π―πž van Golden Earring te horen. Het is een eerbetoon aan gitarist en medeoprichter George Kooymans, die ziek is en vandaag 73 jaar wordt. πŸ™ Sterkte, George! pic.twitter.com/pMILz6PTBh — ADO Den Haag πŸ”° (@ADODenHaag) March 11, 2021

Nog eentje van de Grote Kerk.

Radar Love komt uit het carillon van de Grote Kerk. pic.twitter.com/xu1vTHVPGZ — Joost Heijthuijsen (@nonobody) March 11, 2021

Het bewijs dat heel het land meedeed met de actie voor de van origine Haagse band: trending op Twitter.

Nog eentje dan, om het af te leren.

OkΓ©, allerlaatste!