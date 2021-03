1000 euro subsidie voor ondernemers die elektrische bakfiets aanschaffen

De gemeente gaat ondernemers met brombakfietsen eenmalig duizend euro geven, als zij de overstap maken naar fiets met een elektrische motor. Dit geldt voor ondernemers die nu bijvoorbeeld een vervuilende tweetaktmotor in hun mobiele ijsco- of koffiekar hebben.

Deze omruilregeling voor particulieren die hun brom- of snorfiets of dieselauto vervangen door een schoner vervoer is volgens de gemeente al een succes. Ruim tweeduizend Hagenaars maakten daar in 2020 al gebruik van. De gemeente heeft voor dit jaar nog eens 500.000 euro beschikbaar gesteld. Voor deze ombouwregeling specifiek voor ondernemers met brombakfietsen is 20.000 euro beschikbaar.

Beide regelingen horen bij een pakket van maatregelen voor schonere lucht in Den Haag. Sinds 1 december 2020 mogen alleen nog maar brom- en snorfietsen van na 1 januari 2011 in de stad rijden. Dit dreigde voor ijscoman Moes, die op het Binnenhof staat, afgelopen najaar een probleem te worden. Hij kreeg uiteindelijk een tijdelijke ontheffing van twee jaar, terwijl hem een ontheffing voor onbepaalde tijd was beloofd.