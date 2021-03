50.000 euro voor ideeën van inwoners drie Scheveningse wijken

De Scheveningse wijken Duttendel & Witteburg, Zorgvliet en Van Stolkpark krijgen van de gemeente 50.000 euro om hun wijken mooier en leuker te maken. Vanaf nu kan iedereen een plan indienen bij de gemeente, zoals een ontmoetingsplek voor eenzame ouderen, een AED voor de buurt of een openbare moestuin. De inwoners bepalen zelf welke plannen binnen een jaar worden uitgevoerd.

‘Mensen in de stad weten vaak het beste wat er nodig is om hun directe woon- of werkomgeving te verbeteren. Daarom vinden we het als gemeente belangrijk om de bewoners hier actief bij te betrekken. De ervaring leert dat bewoners actief meedoen en met mooie plannen komen. Ik ben benieuwd welke plannen voor de Scheveningse Parkwijken worden ingediend’, zegt wethouder Anne Mulder.

Zo werkt het

Iedereen die woont, werkt of betrokken is in de wijken Duttendel & Witteburg, Zorgvliet en Van Stolkpark kan tot en met zondag 11 april een plan indienen via deze site van de gemeente. Alleen de breedst gedragen plannen kunnen doorgaan naar de volgende ronde. De plannen met 25 of meer likes gaan door naar de volgende ronde. Initiatiefnemers hebben tot en met 18 april de tijd om zoveel mogelijk likes te verzamelen.

De plannen met de meeste likes worden door de gemeente onderzocht op haalbaarheid. Daarna wordt er een selectie van plannen gemaakt waar inwoners op kunnen stemmen. ‘Bewoners bepalen dus zelf welke plannen in hun wijk uitgevoerd gaan worden’, aldus de gemeente.

Foto: Arnaud Roelofsz