Faillissement Energieacademie doorgedrukt

Linksom of rechtsom: het faillissement van de Energieacademie gaat door. Gisteren bleek dat de faillissementsaanvraag van het geflopte banenproject was mislukt omdat er geen bestuur meer is. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Maar deze week is er een advocaat bereid gevonden om zich tot bestuurder te laten benoemen. Zijn enige taak is het faillissement van het project aanvragen. Dat zei wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) donderdagmiddag.

De Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de ChristenUnie/SGP en de SP wilden donderdag in een commissievergadering opheldering van wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) over de situatie bij de Energieacademie. De Raad van Toezicht zei eind januari het faillissement van het project te hebben aangevraagd – overigens tegen de zin van een deel van de gemeenteraad die liever een doorstart ziet – maar daar werd sindsdien niets meer van gehoord.

De Energieacademie moest in twee jaar tijd 560 kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan het werk helpen door ze een vak te leren. Hiervoor maakte de gemeente 1,2 miljoen euro vrij. Maar een jaar na de opening is het geld op en zijn slechts zeventien mensen aan een baan geholpen. Er klinken verwijten van mismanagement, belangenverstrengeling en zelfverrijking van bestuurders en medewerkers. Ook wethouder Van Alphen is flink onder vuur komen te liggen, omdat hij de gemeenteraad onvoldoende informatie zou geven en hij de rol van de gemeente kleiner maakt dan hij daadwerkelijk is. Een diepgravend en onafhankelijk onderzoek moet boven tafel krijgen wat er mis ging en of er sprake is geweest van fraude of andere strafbare feiten.

Nu blijkt dat de faillissementsaanvraag niet mogelijk is omdat het enige interim bestuurslid eind vorig jaar uit zijn functie is getreden. Daardoor is er geen bestuur en de Raad van Toezicht is volgens de wet niet bevoegd om een faillissement aan te vragen. ‘Ook waren de schuldeisers niet bereid om een faillietverklaring in te dienen’, zei wethouder Van Alphen tijdens de commissievergadering. ‘Hierdoor is het faillissement vertraagd.’

Advocaat

Maar de Raad van Toezicht wil nog altijd van de Energieacademie af, omdat het project ‘rot aan de wortels’ is. Daarom is er gezocht naar een oplossing en die is gevonden. Van Alphen: ‘Deze week bereikte ons het bericht dat de Raad van Toezicht een advocaat bereid heeft gevonden om zich door de rechtbank tot bestuurder te laten benoemen, met dien verstande dat hij niets anders zal doen dan de aangifte tot faillietverklaring in te dienen bij de rechtbank.’ Op dinsdag 16 maart zal naar verwachting de rechter uitspraak doen over het faillissement.

Verder bleek tijdens de vergadering dat de huur van het pand van de Energieacademie op bedrijventerrein Kerketuinen per 1 mei is opgezegd. Dat betekent een flinke tegenvaller voor Traub Stuc een van de vakopleiders van het project. Deze ondernemer leidde als enige nog zeventien mensen door naar een baan, maar komt nu op straat te staan.

Huuropzegging

De Haagse gemeenteraad toonde zich geïrriteerd over de huuropzegging, omdat de wethouder eerder nog had aangegeven zich in te zetten om het pand tot 1 juli te behouden. Dat is ondanks inspanningen niet gelukt. ‘Wij hebben bemiddeld tussen de verhuurder van het pand en Traub’, zei Van Alphen. ‘Daardoor hebben we ervoor kunnen zorgen dat Traub tot 1 mei in het pand kan blijven, ondanks dat de verhuurder al een nieuwe huurder heeft gevonden die eigenlijk eerder in het pand wilde trekken. Wij hebben ervoor gezorgd dat Traub tot 1 mei huurvrij in het pand kan blijven.’ De gemeente heeft de huurkosten van Traub tot 1 mei op zich genomen.

De Raad van Toezicht heeft de huur opgezegd en kon dat doen zonder dat er een bestuur is. ‘De opzegging is door de verhuurder van het pand geaccepteerd en dat is een beslissing van de verhuurder zelf’, zei Van Alphen.