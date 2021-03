Gesprekken over financiële steun jeugdzorg lopen vast, PvdA vraagt spoeddebat aan

De Partij van de Arbeid heeft een spoeddebat aangevraagd in de gemeenteraad, om de financiële nood rondom de aanpak van jeugdzorg te bespreken. Volgens fractievoorzitter Janneke Holman komt het kabinet ‘met geen enkele euro over de brug’ om de gemeentelijke financiële tekorten te dichten. ‘Ik wil weten wat wethouder Parbhudayal gedaan heeft in de lobby naar het kabinet, wat de vervolgstappen zijn en welke gevolgen dit heeft voor de jeugdhulp in Den Haag.’

Vrijdagochtend bleek dat de gesprekken hierover tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het kabinet zijn vastgelopen. ‘Gemeenten komen 1,7 miljard euro tekort om jeugdhulp op een goede manier te kunnen regelen. Ook Den Haag komt miljoenen tekort, waardoor de hulp aan kinderen en jongeren onder druk komt te staan’, aldus Holman.

De gemeentepartij vindt dit onacceptabel. ‘Dit gaat om kinderen en jongeren in onze stad die snel goede hulp nodig hebben en kampen met bijvoorbeeld suïcidaliteit, eetstoornissen en depressie. Juist door de coronacrisis nemen psychische problemen onder jongeren toe’, aldus Holman. De kwestie laat volgens de fractievoorzitter zien waar het kabinet de prioriteiten legt. ‘Wel miljarden euro’s om grote bedrijven als KLM overeind te houden, maar kwetsbare kinderen en jongeren staan in de kou. Echt onbegrijpelijk.’

Spoeddebat

Om deze kwestie snel te bespreken, heeft de PvdA een spoeddebat aangevraagd in de gemeenteraad. ‘Ik kan me niet voorstellen dat VVD wethouder Parbhudayal hiermee akkoord gaat. Ik wil weten wat zij als wethouder van een van de grote steden gedaan heeft in de lobby naar het kabinet, wat de vervolgstappen zijn en welke gevolgen dit heeft voor de jeugdhulp in Den Haag’, besluit Holman.