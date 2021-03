Jaar van de Haagse Vrijwilliger gestart met coronaproof ontbijtje

Vijftig vrijwilligers belden vrijdagochtend in via een videoverbinding voor een digitaal ontbijt. Tijdens dit ontbijt werd het startsein gegeven voor het Nationale Jaar Vrijwillige Inzet 2021. Met de slogan: ‘Mensen maken Den Haag’ organiseren gemeente en PEP het hele jaar door evenementen en activiteiten rond vrijwilligerswerk. Doel van de campagne is om alle Haagse vrijwilligers in het zonnetje te zetten en nieuwe vrijwilligers te werven.

De stad telt zo’n 185.000 vrijwilligers. Wethouder Kavita Parbhudayal is heel blij met hun inzet. ‘In deze coronacrisis komt de kracht van onze vrijwilligers nog sterker naar boven. Veel Hagenaars pakken de handschoen op om hun steentje bij te dragen voor hun naasten of voor onbekende stadsgenoten’, aldus Parbhudayal. ‘Met veel creativiteit zijn tal van nieuwe initiatieven ontstaan. Als stadsbestuur zijn wij ontzettend trots op de inzet van al die vrijwilligers.’

Tijdens de campagne ‘Mensen maken Den Haag’ wil de gemeente zoveel mogelijk kanten van het vrijwilligerswerk aan bod laten komen. Elke maand krijgt een ander thema, bijvoorbeeld: groen, zorg of buurten en wijken. Ook worden er video’s en podcasts gemaakt, in de hoop om potentiële vrijwilligers te verleiden ook aan de slag te gaan. ‘Voor een vitale stad zijn actieve bewoners belangrijk. Vrijwilligers zijn daarbij cruciaal’, aldus wethouder Parbhudayal, die recent nog haar actieprogramma ‘Goed voor elkaar! Haags vrijwilligersbeleid 2020-2023’ heeft gepresenteerd.